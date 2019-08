Moreno niega enchufismo en el cargo de su hermana, aunque la Junta no publica los detalles de la oposición

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido la adjudicación temporal de la plaza a su hermana como directora de un conservatorio público de Málaga, un procedimiento "absolutamente limpio y normal", ha dicho, incidiendo en que la Inspección Educativa es "la única competente a la hora de hacer una selección de personal que ha sido limpia y transparente".

Sin embargo, este servicio de Inspección de la Consejería de Educación de su Gobierno no ha difundido los detalles que llevaron a elegir a su hermana, Dolores Moreno, cuando había quedado segunda en el concurso de méritos convocado para la sustitución del director del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga.

La aspirante que quedó número una en el proceso, Esperanza Utrera, ha impugnado la adjudicación de la plaza, cuyos detalles, como la puntuación de los méritos y la información complementaria recabada para descartarla, no han sido dados a conocer.

Por su parte, el PSOE-A ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía que solicite su comparecencia "urgente y extraordinaria" en el Parlamento para dar explicaciones sobre "el caso de la hermanísima".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Moreno ha lamentado el "uso" por parte de algunas formaciones políticas de esta situación: "Me sorprende mucho viniendo del PSOE, que tendría mucho que callar de lo que aconteció a lo largo de 37 años en Andalucía".

"Hemos venido a construir un nuevo porvenir a los andaluces y nunca ningún nombre ni ningún apellido va a condicionar ninguna selección de personal. Eso se ha acabado, eso era parte de tiempos anteriores", ha defendido Moreno, quien ha incidido en que a este proceso de selección temporal "se ha presentado quien ha querido, de manera voluntaria y libre y donde la Inspección Educativa ha tomado una decisión desde el punto de vista técnico y funcionarial".

Moreno ha lamentado que se haga una "persecución" a una funcionaria pública -en referencia a su hermana- "desde el año 2004 y que la Inspección Educativa ha seleccionado para un relevo transitorio, una sustitución de menos de un año y que se haya levantado toda esta polvareda".

En este sentido, ha reiterado que en el nuevo Gobierno andaluz las cosas se hacen "por criterios de capacidad, de libre concurrencia y a través de lo que dispone nuestra propia estructura, la Ley de Función Pública y nuestras normas existentes".

"Nunca me he entrometido!

"Nunca me he entrometido ni he hecho injerencias en la Inspección Educativa; jamás he intervenido en nada y pido que sean respetuosos con el resto de aspirantes. Perseguir a una funcionaria por ser quien es le hace un flaco favor a toda la función pública", ha sentenciado Moreno.

Sobre por qué se ha elegido a la persona que quedó en segundo lugar, el presidente andaluz ha reiterado que "así lo ha determinado la Inspección Educativa". "Si ha Inspección ha dicho que esa persona -la que ha denunciado los hechos- en un momento determinado cesó de sus funciones no tenía sentido que volviera a esas funciones".

CC.OO: La 'número uno' "jamás fue sancionada"

La afectada, Esperanza Utrera, ha desmentido que fuera cesada del cargo de directora de dicho conservatorio hace más de diez años, sino que dimitió del puesto antes de terminar su mandato.

El sindicato CCOO, del que Utrera es delegada, asegura que “jamás fue sancionada ni cesada” y ha acusado a la Junta de difamar a esta aspirante, por lo que estudia acciones legales contra el gobierno autónomo.

PSOE: "Caso de la hermanísima"

El portavoz del PSOE-A, Juan Pablo Durán, ha instado a Moreno Bonilla a que explique en el Parlamento autónomo "el caso de la hermanísima".

Durán ha explicado que los grupos no tienen la potestad de solicitar la comparecencia del presidente de la Junta en la Cámara andaluza, pero el jefe del Ejecutivo sí cuenta con la potestad de demandar a la Presidencia del Parlamento su comparecencia, en virtud de lo recogido en el Reglamento de la Cámara y en el Estatuto de Autonomía. "Para que su silencio no lo convierta en culpable tiene que venir al Parlamento para dar explicaciones", ha apostillado.

El dirigente socialista ha reprochado a Moreno que "48 horas después" de que viera la luz esta información no haya dado explicaciones al respecto, sino que "desde la factoría de mentiras de ayer y hoy del señor [Elías] Bendodo, se haya acusado a quien legítimamente ganó la plaza", ha asegurado en relación al consejero de Presidencia de la Junta.

Considera que por parte del portavoz de Cs en el Parlamento, Sergio Romero, "se ha justificado la designación". Y critica el "silencio indolente" del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), y del vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, a quien ha preguntado si "ésta es la regeneración que usted decía abanderar y que se incluye en su cartera de competencias".

El parlamentario del PSOE-A ha señalado que ninguna de las explicaciones que se han ofrecido hasta el momento han "satisfecho ni aclarado" la situación, por lo que se requieren unas explicaciones "convincentes".

"Algo no está bien y solo se puede explicar con criterios nepotistas y no objetivos", ha advertido Durán, para quien es fundamental que Moreno "salga de su silencio donde corresponde, que es donde está la soberanía del pueblo andaluz y aclare allí lo que ni Imbroda ni Marín ni Bendodo han querido aclarar".

Entre las cuestiones a aclarar, el dirigente socialista ha pedido explicaciones sobre "por qué se abre este procedimiento si no era necesario; qué se pretendía con el procedimiento; por qué no se ha designado a la ganadora; por qué se han lanzado "calumnias" contra ella "si no hay ningún tipo de mancha en su expediente"; o por qué se decide que la hermana de Moreno es la elegida".

Interinos en riesgo de perder su trabajo

Juan Pablo Durán ha lamentado que el mismo día que los interinos de Primaria se manifestaban en la puerta del Parlamento por su situación de incertidumbre ante el nuevo curso escolar "tuvieran que desayunarse con el titular de que la hermana del presidente sí tiene plaza como directora de un conservatorio".

Tras explicar que se trata de interinos que tienen hasta 10 y 15 años de antigüedad y que se pueden quedar sin trabajar el próximo curso por unas nuevas instrucciones remitidas a final de junio, Durán ha reclamado el aumento del número de docentes, con lo que se lograría reducir las ratio en las escuelas y mejorar la calidad de la educación.