Moreno es reelegido presidente de la Junta de Andalucía con los votos a favor del PP y la abstención de Vox

Juanma Moreno (PP) fue elegido presidente de la Junta por segunda vez –su toma de posesión será este sábado– en un ambiente bien diferente a la primera vez, en enero de 2019. Entonces, Moreno, por sorpresa, junto con Vox y Ciudadanos logró quebrar por primera vez las mayorías de izquierdas que habían elegido siempre los andaluces. Moreno fue presidente tras cerrar un Gobierno de coalición con Ciudadanos y un pacto de investidura, en paralelo, con Vox.

Tres años y medio después, Moreno tiene una mayoría absoluta, ganada en las urnas, que evita llamar por su nombre –prefiere acudir al eufemismo mayoría suficiente, que le suena mejor– pero que es la que en esta ocasión le ha facilitado sin problemas la reelección en la primera votación.

El PP votó por su candidato y logró además la "afectuosa abstención" –fueron las palabras que utilizó Olona– de Vox, que apoyó la legislatura pasada tres presupuestos y que en esta le ha garantizado una oposición leal, pero sin cheque en blanco. El resto de los partidos –PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía– votaron en contra.

Moreno y su portavoz parlamentario, Toni Martín, se esforzaron en el debate de investidura por recordarse a sí mismos que las mayorías absolutas las carga el diablo y se convocaron a sí mismos a gobernar como si no la tuvieran. "Ayúdame a no caer jamás en la autocomplacencia", le dijo de hecho en un momento del pleno Moreno a Martín. "Que la mayoría no nos descentre y no nos lleve a perder el rumbo", dijo Moreno a su partido.

Tanto Moreno como Martín –que recordó con cariño al fallecido diputado de Podemos, el andalucista José Luis Serrano– se ofrecieron a aceptar propuestas de la izquierda y también de la ultraderecha de Vox. Un clima parlamentario amable, en el que se hable más de los temas en busca de soluciones, y menos de política es lo que busca Moreno.