Moreno, a Vox, sobre las cuentas de 2021: "Busquemos puntos intermedios en los que nos podamos entender con todos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), le dijo este jueves en el parlamento de Andalucía, al portavoz de Vox, Alejandro Hernández, que el momento que vive Andalucía, en medio de la pandemia, con restricciones de movimiento y los hospitales a punto de entrar en ebullición, obliga, en lo que afecta al presupuesto, a "buscar puntos intermedios en los que nos podamos entender con todos".

El discurso de Pablo Casado, presidente del PP, en la fracasada moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez, tuvo su réplica en Andalucía y agrió de un plumazo el tono de las conversaciones, al menos públicas, entre el Gobierno andaluz y su socio parlamentario. Mientras las aguas se calman, Moreno ha decidido darse tiempo y en el intervalo, hasta que Abascal decida si vota a favor o no de las cuentas andaluzas –lo que tendrá que hacer en dos semanas-, Moreno ha regresado al discurso ecuménico que abrochó en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Esto fue lo que le dijo al portavoz de Vox: "[Vivimos] una crisis social sin precedentes. [Una que se produce] cada cien años. Le traslado que esto nos obliga a llegar a todos a llegar al acuerdo máximo. Nosotros creemos que en este momento las personas miran a este parlamento con atención y esperanza. Ese es el gran objetivo, el gran sentir. Y nosotros no podemos malgastar eso con guerrillas políticas y confrontación, con juegos aritméticos que no valen para nada. [Tenemos que] buscar puntos intermedios en los que nos podamos entender con todos".

Luego, el presidente defendió sus cuentas: "Estos presupuestos tienen el máximo rigor. Son presupuestos realistas, diseñados para mejorar la economía, la sanidad y la educación". Hernández le había advertido de que no iba a apoyar unas cuentas en las que se "malgasten cientos de millones de euros en políticas que no sirven para nada". El portavoz de Vox también le dijo al presidente que no comprendía que se buscase un acuerdo con el PSOE.

Sin embargo, las negociaciones con el PSOE no han sido tales en la realidad, al menos hasta ahora. Moreno se ha quedado en los discursos. Se han mantenido dos reuniones, pero no se ha profundizado en el contenido de los presupuestos.

Oferta de Adelante

En el debate de Moreno con la portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Inma Nieto (IU), esta le ofreció el apoyo de sus diputados –que son 6, y, por tanto, insuficientes para aprobarlo, si se le restan los 11 afines al sector de Teresa Rodríguez, de momento, expulsada del grupo parlamentario, junto con 7 de esos parlamentarios– a esas cuentas. Nieto rechazó aportar solo durante el trámite de enmiendas. "Si quiere hablamos de política, las cifras ya las tenemos", dijo.

Nieto aseguró que Adelante está "firmemente decidido a contribuir en unas cuentas sin vetos, que mejoren la capacidad de intervenir y recuperarnos de esta demoledora crisis que cae a plomo sobre las familias y las empresas, incorporando criterios que ahora no están sobre la mesa". Para ello, ha insistido en el Presupuesto no puede ir por la senda del "austericidio" ni ser "prudentón".

Moreno tendió la mano a Adelante para alcanzar acuerdos antes de las enmiendas parciales y le manifestó que tiene una "línea abierta de diálogo" con la Consejería de Hacienda y con los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno andaluz, que están "abiertos a sugerencias, propuestas e iniciativas de todo tipo".

Uno de los diputados a los que la Mesa del Parlamento con los votos de Vox, PP y PSOE echó la semana pasada del grupo de Adelante, José Ignacio García, insinuó en su cuenta de Twitter que la oferta de Nieto a Moreno, tenía que ver con el recurso presentado en la Mesa contra esa decisión, que aún está por verse.

"Izquierda Unida se ofrece a pactar los presupuestos con PP y Cs. Moreno Bonilla les emplaza al trámite de enmiendas. E IU insiste que no, que no es eso, que es pactar previamente, acordar las cuentas con las derechas. Ahora se entiende alguna cosa", escribió García en su cuenta de Twitter.