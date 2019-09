La ley de la eutanasia ha entrado a debate este martes. El pleno de la Cámara aprobará por una amplia mayoría su acceso a trámite. Se trata de la primera proposición de ley presentada por el PSOE esta legislatura. Los grupos políticos —a excepción de PP, Vox y UPN— votarán a favor, no obstante gran parte de ellos han criticado que no servirá de nada, ya que si no hay acuerdo en los próximos días para formar gobierno, decaerá. Ocurrió lo mismo con el anterior proyecto, que decayó con la convocatoria electoral del 28 de abril después de que PP y Ciudadanos lo bloquearan hasta en 19 ocasiones.

Defendiendo la postura 'popular' ha salido José Ignacio Echániz, portavoz adjunto del grupo, que ha criticado que la proposición es "un elemento más" de la campaña electoral de los socialistas: "La prueba está en esta ley y en su uso obsceno de los pacientes para su traca final, un guiño a los votantes de Podemos, en un claro ejercicio de mutación política nada consistente". Los conservadores consideran que la eutanasia es una salida "buena, cómoda y barata", lo que ha generado la indignación del portavoz socialista, Patxi López: "¿Usted es capaz de mirar a la cara a las familias que han pedido coger la eutanasia y decir que es lo fácil, lo barato y lo cómodo? ¿Qué catadura moral es esa?".

"El PP tiene otra alternativa: eficaz, humana y responsable... la universalización de los cuidados paliativos", ha defendido Echániz porque "prácticamente todos los dolores" pueden tratarse con los cuidados paliativos, y ha señalado que parte de la comunidad médica no recomienda despenalizar la eutanasia porque podría inducir a pacientes deprimidos a utilizar esta salida: "Si les dejáramos... ¿cuántos optarían por esta opción?".

La portavoz de Vox ha respaldado la postura del PP de utilizar los cuidados paliativos y ha relacionado la ley de la eutanasia con el Tercer Reich nazi: "Las razones son las mismas que utilizo el III Reich para aprobar su ley de eutanasia". Además, también ha acusado al PSOE de utilizar esta ley "para equilibrar el déficit de natalidad".

"La vida no está en funciones"

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado en la tribuna que los grupos están "perdiendo el tiempo": "Después de 130 días de reuniones, esta proposición de ley decaerá nuevamente dentro de 13 días, mientras algunos están en los números y las encuestas, la vida discurre, la vida no está en funciones". Además, ha criticado que el PP hiciera una "persecución en vida" del doctor Luis Montes, que apostaba por los cuidados paliativos: "Me resulta profundamente repugnante".

La representante de Esquerra Republicana ha preguntado a los socialistas si tienen una "voluntad real" de aprobar la ley. "¿O es un acto más de la campaña electoral? Llegamos 10 años tarde, estamos ante un derecho a eligir una muerte digna, derecho a elegir como vivir y como morir".

La encargada de presentar la postura de Unidas Podemos, Noelia Vera, ha confirmado su voto en positivo pero ha recriminado que el debate se haga en términos "electoralistas": "Nos hace sentir muy incómodos".