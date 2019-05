Una candidatura municipalista formada íntegramente por mujeres se impuso este domingo en las elecciones municipales en Angüés (Huesca): MPMA (Mujeres por el Municipio de Angüés) obtuvo cuatro de los siete concejales del ayuntamiento para enviar a la oposición al PSOE, que llevaba dos legislaturas gobernando sin oposición.

La lista, encabezada por Herminia Ballestín, obtuvo 152 de los 228 votos que emitieron los vecinos, en una convocatoria en la que la participación alcanzó el 76,8%, casi veinte puntos más que hace cuatro años.

Ballestín, una empresaria de 63 años que lleva más de media vida en la localidad, relevará en el cargo al socialista Antoni Moreno, que ha permanecido en el cargo durante 16 años, desde 2003. La mitad de ese tiempo, sin ningún concejal en la oposición al no haberse presentado ninguna otra lista en el pueblo.

En las últimas dos décadas ha perdido casi un centenar del menos de medio millar de vecinos

Angüés es una pequeña población situada a apenas veinte kilómetros de Huesca en dirección al este, al pie de la carretera N-240, ahora sin apenas tráfico por la entrada en servicio de la autovía A-22, que en las últimas dos décadas ha perdido casi un centenar del menos de medio millar de vecinos que tenía. El grueso de esa pérdida se concentra, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en los últimos siete años, ya que entre 2011 y 2018 pasó de 439 a 367.

Esa cruda realidad demográfica, con una pérdida de una sexta parte del vecindario de los tres núcleos que integran el municipio (Angüés, Velillas y Bespén) en ese periodo, sitúa la búsqueda de soluciones para asentar población como el principal reto de las nuevas gobernantes.

Mejorar la vida de los vecinos

Las nueve componentes de la lista ( María de Marco, Ana Ruiz, Ana María Estrada, María Jesús Agustín, Beatriz Villacampa y Mónica Urraca, con Ballestín al frente y con Mercedes Moya y Violeta Bernardos como suplentes), todas ellas residentes en el municipio y con varias décadas de edad de diferencia entre ellas, rechazan las etiquetas políticas para el grupo.

Decidieron presentarse bajo la fórmula de la agrupación de electores y su objetivo principal, según han sostenido en la campaña, consiste en intentar mejorar la vida de los vecinos de las tres localidades.

Su lista no respeta la paridad de un mínimo del 40% de miembros de cada sexo biológico que establece la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), si bien ese requisito no es de obligado cumplimiento en las candidaturas en municipios de menos de 3.000 habitantes, de hasta once integrantes, para facilitar su confección.