Mujeres que tuvieron poder en los gobiernos del PP de Castilla y León, alarmadas por el pacto de Mañueco con Vox

Pilar del Olmo y Rosa Valdeón han sido consejeras del Gobierno popular en Castilla y León durante varias legislaturas. Su peso en las Cortes fue muy importante y su voz continúa teniendo eco en la política regional. Ambas coinciden en una cosa al hablar para Público: abrir bien los ojos ante las actuaciones de Vox, nuevo socio del Gobierno del PP, en la Junta.

Pilar del Olmo (Valbuena de Duero, 1962), consejera de Hacienda y después también de Economía durante las legislaturas de Juan Vicente Herrera, es una actualmente presidenta y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. La vallisoletana, sin embargo, no entiende la falta de paridad del Gobierno de Mañueco: "Hay muchas mujeres válidas en la sociedad, muchas, y lo normal es la paridad porque el porcentaje de población es similar. Otra cosa es que Vox no considere que en sus filas tenga mujeres válidas para gobernar… ojalá fuera casualidad".

Rosa Valdeón (Toro, 1960) fue vicepresidenta de la Junta con el Gobierno de Herrera, portavoz y consejera de Empleo y Familia en varias legislaturas. La zamorana, por su parte, recuerda cómo "Herrera hizo un Gobierno paritario antes incluso que la paridad fuera obligatoria. Si buscas la igualdad, la encuentras porque el número de mujeres que son grandes profesionales afortunadamente ya es inmenso. Otra cosa es que, si buscas solo entre tus amigos y a las mujeres no les consideras tus iguales, no las encuentres", explica con dureza.

"Vox se creen superior a colectivos como las mujeres, los menas y también los vencidos en la guerra", afirma Valdeón

"Si Mañueco creyera en el feminismo de verdad, hubiera aprovechado esa carga de responsabilidad que tuvo tras la elección de Vox de tres hombres para sus tres consejerías. Solo tenía que haber nombrado a cinco mujeres y dos hombres para conseguir la paridad… pero veo demasiada sintonía entre PP y Vox", lamenta la médico zamorana.

Del Olmo, por su parte, no se esconde al defender la actual ley de la Memoria Histórica: "En el Ayuntamiento de Valladolid votamos para homenajear a los represaliados, a las víctimas del alzamiento militar. Todos lo hicimos a favor menos Vox. La postura del partido está clara: derecho a enterrar dignamente a sus familiares. Es el espíritu de la Junta y no creo que se recorte porque va en contra de todos los derechos de los hombres. Estaremos vigilantes", asegura, "porque hay líneas rojas que no se pueden traspasar".

Valdeón, al respecto solo pide: "Hay que igualar el respeto. Los vencidos en la guerra piden muy poco. No entiendo el sentimiento de odio de Vox en este tema. Solo lo comprendo al pensar que se creen superiores a colectivos como las mujeres, los menas y también los vencidos en la guerra…", apunta la exvicepresidenta de la Junta con Herrera. Y lanza: "Los del PP que están callados ahora, espero que al menos estén vigilantes".

En cuanto a la Ley de Violencia de Género, que Vox quiere sustituir por la de Violencia Intrafamiliar, Del Olmo asegura: "Mañueco en el Comité Ejecutivo ha dicho que no se dará un paso atrás en la defensa de las mujeres. Es la seña de identidad del PP. Tengo que confiar en su palabra", apunta Del Olmo.

Rosa Valdeón es más crítica al respecto: "Externamente si no profundizas, parece que no ha cambiado nada sobre la Ley de Violencia de Género, pero se la puede ignorar o dotar de menos presupuesto… es algo que a corto plazo no se nota, pero a la larga, sí", dice. "Lo que no se potencia, se muere", añade. "Además, la intrafamiliar no es una ley necesaria, ya existe en el Código Penal el fenómeno de violencia, pero el de la mujer es único, como el terrorismo. Que haya una mala praxis de 3 casos por cada 3.000 no justifica que no se defienda", asegura la zamorana.