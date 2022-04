Las confluencias municipales que en 2015 sacudieron la política española al hacerse con las alcaldías de las principales ciudades del país comienzan a poner en marcha sus procesos internos de renovación para las elecciones de finales de mayo del año que viene, que incluirán con toda seguridad nuevos cabezas de lista en Madrid, A Coruña, Santiago y Zaragoza al haber dejado la primera línea política los candidatos de las tres primeras, Manuela Carmena, Xulio Ferreiro y Martiño Noriega, tras las elecciones de 2019, y haber confirmado Pedro Santisteve que no repetirá en la capital aragonesa por haberse comprometido a no permanecer más de ocho años como concejal.

Las cosas no están tan claras en las otras cuatro ciudades que tuvieron alcaldes del cambio en la legislatura 2015-2019, en las que tanto el gaditano José María González Kichi como el valenciano Joan Ribó han dejado entreabierta una puerta a repetir como candidatos en sendas intervenciones en medios de comunicación, algo que contrasta con los compromisos previos de no permanecer más de dos mandatos en los consistorios que caracterizaron a las candidaturas del cambio.

El gaditano José María González 'Kichi' como el valenciano Joan Ribó han dejado entreabierta una puerta a repetir como candidatos

"Si veo que no hay un relevo que lo pueda hacer mejor que yo, evidentemente, me tendré que volver a presentar", señaló Kichi a la cadena 7TV a finales de septiembre, en un posicionamiento que no ha matizado y cuya materialización quedaría, en todo caso, supeditada al resultado del proceso preelectoral de Adelante Cádiz.

"Estoy con muchas ganas. Tenemos muchos proyectos chulos", dijo hace unas semanas Ribó a Valencia Plaza en otra entrevista, en la que matizó que "todo eso me atrae mucho", pero "depende de muchas cosas. Depende de mi hernia discal, de cómo me encuentre, del estado de ánimo... aunque es verdad que ahora estoy animoso".

La confluencia catalana y el papel de Colau

Los otros dos alcaldes del cambio, el ferrolano Jorge Suárez (concejal desde junio de 2019) y la barcelonesa Ada Colau, no han dejado entrever sus intenciones cuando faltan trece meses para las próximas elecciones municipales.

En el caso de Colau, los estatutos de Barcelona en Comú contemplan la permanencia en los cargos municipales durante dos mandatos prorrogables por un tercero si la asamblea de la organización lo autoriza, aunque se trata de una decisión que todavía no 'toca' plantear.

Los comunes confluirán con Podem para armar las candidaturas municipales de mayo de 2023 en Catalunya

Lo que sí está prácticamente confirmado es que los comunes confluirán con Podem, la marca del partido morado en ese territorio, para armar las candidaturas municipales de mayo de 2023 en Catalunya, lo que incluiría las de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa y Mataró.

"Estamos a punto de cerrar un acuerdo entre En Comú y Podem", explica a Público Joan Mena, diputado en el Congreso y portavoz de los comunes, que anota que, una vez alcanzado, "la ideas es emplazarnos a un calendario más o menos conjunto" para elaborar listas y programas.

"Llevamos tiempo en un proceso para limar asperezas y superar diferencias", señala, después de los malos resultados que acarreó para ambos haber competido en ciudades como Terrassa o Sabadell, entre otras. "La diferencia entre 2015 y 2019 fue que se perdieron las confluencias y se perdió mucho. Hemos hecho autocrítica y nos hemos comprometido para ir en confluencia, ensanchar el espacio de la izquierda y sumar y facilitar gobiernos progresistas", añade.

ZeC tantea a los partidos y contacta con los movimientos sociales

Eso ocurrió también en Zaragoza, donde a la caída de Zec (Zaragoza en Común) y Podemos tras su ruptura se le sumó la desaparición de Cha (Chunta Aragonesista), lo que dejó el gobierno de la ciudad en manos de una coalición de PP y Cs bajo la supervisión de Vox.

"Nuestro ADN es el de una plataforma horizontal en la que las personas son menos relevantes que el programa o la organización", añade el concejal y exalcalde de Zaragoza

ZeC se ha dirigido a las otras dos formaciones para "recomponer las relaciones" de cara a una nueva confluencia y paralelamente, mientras espera respuesta, ha convocado para el próximo martes, 26 de abril, "una asamblea con los movimientos sociales para valorar la utilidad de Zaragoza en Común como herramienta de esos colectivos", explica Santisteve.

"Nuestra confluencia va más allá de una coalición de partidos. Nuestro ADN es el de una plataforma horizontal en la que las personas son menos relevantes que el programa o la organización", añade el concejal y exalcalde, que no repetirá como candidato. "Han pasado ocho años, toca relevo", señala.

El 1 de junio, y dentro del proceso de renovación de personas y de programas, celebrarán "una jornada de acercamiento a plataformas y confluencias" en la que participarán representantes de Die Linke (Alemania) y de la municipalidad de Grenoble, de Ganemos Jerez y Ganemos Córdoba y de Aliente, la coordinadora de entidades locales críticas con el desmesurado despliegue de las energías renovables, X-Net y organizaciones centradas en los cuidados.

¿'Superdomingo' electoral o agotar la legislatura estatal?

Todos esos procesos de actualización se desarrollan con un ojo puesto en los movimientos que se están dando en los fragmentados espacios políticos situados a la izquierda del PSOE a escala estatal, especialmente en el proceso de escucha de Yolanda Díaz y en las relaciones de esta con Podemos, Más País o Equo.

Todos esos procesos de actualización se desarrollan con un ojo puesto en los movimientos que se están dando en los fragmentados espacios políticos situados a la izquierda del PSOE a escala estatal

"Nos entrevistamos en noviembre para ver qué es una confluencia", explica Santisteve, partidario de abrirla a los movimientos sociales y contrario a restringirla a los partidos políticos.

"Queremos ser un actor para crear un espacio lo más amplio posible y crear herramientas que impidan que ya no la derecha, sino la ultraderecha como en Castilla y León, lleguen a los gobiernos, porque eso es negativo para las clases populares. El objetivo es garantizar el máximo posible de gobiernos de izquierdas", anota Mena.

No obstante, las previsiones de esos espacios de la izquierda, pueden, más que las de las confluencias municipales por tener fijada la convocatoria electoral para finales de mayo, aunque también por sus vínculos y cercanías, verse alterados por un factor que solo controla el presidente del Gobierno: la elección entre la posibilidad de un 'superdomingo' electoral con locales, autonómicas y generales dentro de trece meses o el agotamiento de la legislatura estatal con una convocatoria entre seis y ocho más tarde.