El Gobierno de la Región de Murcia ha decretado el confinamiento en toda la zona costera de la comunidad. Una medida que impide la "libertad de movimiento" en las zonas de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, La Unión, Mazarrón y Águilas, que aglutinan entorno a 376.000 habitantes.

Además, también se procederá a cerrar todos los negocios a excepción de establecimientos de alimentación y farmacias. El gobierno autonómico ha anunciado que solamente se podrá entrar y salir a los municipios afectados por motivos laborales o sanitarios y se limitarán los desplazamientos salvo en casos concretos.

El presidente de Murcia decreta el confinamiento de los municipios costeros: "Quiero proteger a mi gente"

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha convocado una rueda de prensa de urgencia para anunciar esa decisión por la "irresponsabilidad" del gran número de personas procedentes de la Comunidad de Madrid que se han tomado la cuarentena como unas "vacaciones".

"Decreto el confinamiento de los municipios costeros porque quiero proteger a mi gente", ha apuntado López Miras ante la presencia del coronavirus en el litoral murciano.

Por ahora no se descarta que las medidas se puedan ampliar a otras zonas de la región si continúan las actitudes irresponsables y no se cumple con las recomendaciones de mantenerse aislados y evitar las salidas que no sean fundamentales.