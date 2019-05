Nacionalistas vascos y catalanes buscan reforzar su voz en Europa

Izaskun Bilbao y Pernando Barrena son dos rostros conocidos en el escenario político del País Vasco. A Bilbao le conocen también en el Parlamento Europeo, donde lleva ya diez años como representante del PNV. Barrena, un destacado dirigente de la izquierda abertzale con amplia experiencia en los contactos internacionales, aspira a recorrer esas mismas alfombras. Antes habrá una parada ineludible: durante los próximos días, ambos protagonizarán distintos mítines en Euskadi.

No es un momento cualquiera para aquellas y aquellos que, como Bilbao y Barrena, se postulan para representar a una fuerza de carácter nacionalista en Bruselas. La cuestión catalana ha vuelto a recordar a Europa que en España hay quienes quieren decidir mediante las urnas su modelo de relación con el Estado. De hecho, entre los candidatos para las elecciones europeas figuran Oriol Junqueras, preso preventivo por el referéndum en Catalunya, o Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica.

Junqueras –que ya ocupó un escaño en el Parlamento Europeo entre 2009 y 2012- es el número uno de la lista de Ahora Repúblicas, la coalición creada por ERC, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego, Ahora Canarias, Andecha Astur y Puyalón de Cuchas (Aragón). El número dos de esta candidatura es, precisamente, Pernando Barrena, elegido hace algunas semanas por EH Bildu para sustituir al ex europarlamentario Josu Juaristi, quien anunció su retirada de la candidatura –e incluso fue suspendido de militancia- debido a “actuaciones inaceptables, como el envío de mensajes fuera de lugar y sin el consentimiento preciso” tras una ruptura sentimental, según informó el propio afectado en una carta.

Junqueras será propuesto por el grupo Alianza Libre Europea, en el que está integrado ERC, para presidir la Comisión Europea

El último CIS otorga a Ahora Repúblicas tres escaños, lo que implicaría que Junqueras, Barrena y Diana Riba (representante de ERC y pareja del político encarcelado Raül Romeva) serían elegidos como europarlamentarios. Además, Junqueras será propuesto por el grupo Alianza Libre Europea (ALE, en el que está integrado ERC) para presidir la Comisión Europea.

El modelo de acuerdo alcanzado entre las izquierdas soberanistas de Euskadi y Catalunya en Ahora Repúblicas no ha sido posible en el caso de las otras dos grandes familias de ambos nacionalismos: PNV y la antigua Convergència, aliadas históricas, irán esta vez por separado. La coalición europea no pudo concretarse tras la decisión del PDeCAT de formar una candidatura enfocada en la situación de Catalunya, tal como quedó plasmada en la lista de Lliures por Europa. No obstante, ambos partidos han suscrito un acuerdo de colaboración poselectoral en las instituciones europeas.

El PNV acude a la cita del domingo 26 bajo las siglas de CEUS, la “Coalición por una Europa Solidaria”. El listado de compañeros de viaje es bastante amplio: la lista que encabeza Izaskun Bilbao cuenta con integrantes de Geroa Bai (Navarra), Coalición Canaria, Compromiso por Galiza, Proposta per les Illes (Baleares) y Demòcrates Valencians. “El PNV es un modelo para muchas formaciones políticas. Hemos tenido overbooking de peticiones para integrar esta coalición”, señalaron a Público fuentes del partido de Andoni Ortuzar.

Grupo liberal

Hace unos tres meses, cuando aún no se sabía qué rumbo tomaría el PDeCAT respecto a las Europeas, en Sabin Etxea –cuartel general del PNV- estimaban que incluso solos podrían conservar el escaño que hoy tiene Izaskun Bilbao. El sondeo del CIS difundido este jueves apunta en esa línea: la coalición CEUS que lideran los jeltzales conseguiría que Bilbao continúe en Bruselas.

Si el PNV continúa representado en el Parlamento Europeo, su apuesta será mantenerse dentro del grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) del que hoy forma parte y en el que, paradójicamente, comparte espacio con Ciudadanos.

En octubre pasado, el partido de Albert Rivera consiguió que la Ejecutiva de ALDE expulsara de este grupo al PDeCAT, que también formaba parte del mismo. A raíz de esta situación, la formación de Puigdemont solicitó su ingreso en el Partido Demócrata Europeo, del que también forma parte el PNV, su histórico aliado.