Nadia Calviño: "Estamos sometidos a un chantaje energético"

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha tenido que responder este miércoles a las preguntas de los grupos del Congreso sobre la subida de los precios de la energía. "El alza de los precios de la energía, de algunas materias primas y de insumos importantes para el sector agropecuario es el principal canal de transmisión de esta agresión sobre Ucrania en el caso de la economía española", ha asegura Calviño durante la sesión de control al Gobierno.



"Llevamos desde hace meses con la preparación de un ataque sobre Ucrania y tenemos una guerra en la frontera este de Europa de una gran potencia de generación de gas, de petróleo, de carbón y de otras materias primas que está teniendo un impacto inflacionario sobre todo Europa", señaló la ministra de Economía.



Nadia Calviño afirma que España "ha sido el primer país que dio la señal de alarma en Europa" y que llevan "muchos meses impulsando a la Unión Europea a dar una respuesta eficaz que amortiguase el impacto de la evolución de los precios del gas y la preparación de la guerra que estaba realizando Putin".



La vicepresidenta de Asuntos Económicos defiende que el Ejecutivo de coalición ha tomado "todas las medidas que podemos" para evitar una subida generalizada de los precios de la energía, pero reconoce que "las medidas a nivel nacional claramente no son suficientes para responder a un chantaje energético que tiene carácter internacional". Hasta en tres ocasiones ha repetido Calviño que Putin estaba chantajeando a Europa.



El diputado popular Jaime de Olano ha sido el encargado de preguntar a Calviño durante la sesión de control. El PP no ha rebajado el tono con el Gobierno y acusa al Ejecutivo de "usar la guerra" para esconder la mala gestión económica. "Qué lástima, tenía usted la oportunidad de cambiar el tono del PP", lamentó Calviño. "Al PP no le pedimos paciencia, le pedimos responsabilidad y lealtad, que es lo que tiene que hacer el principal partido de la oposición"​, asegura Nadia Calviño.



El momento para la transición energética

La vicepresidenta primera del Gobierno ha remarcado "la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de nuestro país para no estar sometidos al chantaje estratégico de Putin". "España no tiene yacimientos de gas, ni petróleo, ni uranio, tenemos menos agua que otros países, así que cuando usted habla de soberanía energética entiendo que está hablando del sol y del viento, así que por fin están ustedes dándose cuenta de que la única política responsable es apoyar la transición energética", respondió Calviño a los ataques de Vox.