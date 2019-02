Narbona pide por carta a Albert Rivera que reconsidere su veto al PSOE y le pide cordura

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, poco antes de protagonizar un desayuno informativo, hizo pública una carta que ha enviado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en la que le insta a reconsiderar su veto para no pactar con los socialistas bajo ninguna circunstancias después de las elecciones generales.

En la misiva,aunque hay palabras duras contra la actitud de Rivera, la presidenta socialista asegura que el PSOE mantiene su "mano tendida" para el acuerdo y asegura que espera que "la cordura" vuelva a imperar en Ciudadanos, "una fuerza política llamada a jugar un papel importante en la búsqueda de soluciones a los desafíos que España afrontar en este cambio de época", afirma la dirigente socialista.



No obstante, Cristina Narbona no deja de reprochar su actitud a la decisión tomada por Ciudadanos que, según dijo, cree que no comparten mucho de sus votante, "porque las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender", afirma.

Para la presidenta socialista es incomprensible ese cordón sanitario al PSOE y estar gobernando gracias al apoyo de un partido de ultraderecha. "Sólo desde el miedo se puede explicar tal incoherencia. El miedo a la fuga de votos hacia esa extrema derecha a la que usted abre la puerta con enorme irresponsabilidad"; dice.

Narbona también acusa al partido de Rivera de hacer una apuesta retórica por la regeneración política que, según dice, "sólo ha hecho contradecir". Y, en este sentido, pone tres ejemplos: los vetos parlamentarios en connivencia con el Partido Popular; la tibieza ante el mayor escándalo de corrupción de la democracia, y la absoluta falta de impulso político para ayudar a desbloquear la situación en Catalunya.

Ante ello, Narbona dice que el "verdadero patriotismo constitucional" que predica Ciudadanos, "no se construye banalizando términos como "golpismio" al referirse a lo ocurrido en Catalunya.

También dice que no es patriotismo constitucional bloquear instituciones como el Congreso, y tampoco lo es "el veto a actores políticos con innegables credenciales como las que ostenta el PSOE y toda su militancia".

Finalmente, la presidenta del PSOE termina aconsejando a Rivera que "la desesperación nunca es buena en consejera en política, y mucho menso si viene acompañada de cinismo y falsedades para justificar lo que a usted mismo le debería parecer injustificable: sus preferencia por un entendimiento con la extrema derecha",​