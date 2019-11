Los símbolos pesan. Las actitudes simbólicas, también. El alcalde de Pamplona, el conservador Enrique Maya, ha dado un paso más para revertir las medidas adoptadas durante la anterior legislatura por el ayuntamiento del cambio que encabezó EH Bildu. Ahora le ha tocado al escudo de la ciudad: desoyendo lo pedido por más de cuatro mil ciudadanos en una recogida de firmas, Maya ha ordenado quitar el emblema de Pamplona que se encontraba en el zaguán del consistorio. En su lugar colocará el escudo de la dinastía borbónica.

El andamio no deja lugar a dudas. Quienes en las últimas horas han accedido al edificio municipal han comprobado dos cosas: allí hay obras y también allí ya no existe escudo de Pamplona. Dentro de poco volverá a estar en ese espacio el escudo de la dinastía Borbón, “datable de tiempos de Felipe V, en el cual aparecen las armas de Francia, Portugal, Anjou, Brabante, Tirol, Sicilia, Flandes o Jerusalén, entre otros lugares, pero no el escudo de la propia ciudad de Pamplona”, señalaban los impulsores de una recogida de firmas en la plataforma Change.

En apenas tres días, los autores de esta iniciativa –mediante la que se reclamaba a Maya que no retirara el símbolo de la ciudad que había colocado Asiron en la anterior legislatura– logró cuatro mil firmas. En el texto empleado para recabar apoyos, denuncian que “el escudo cívico que se pretende eliminar es una reproducción del escudo policromado más antiguo que se conserva de la ciudad, que data de 1598, y reproduce el escudo de Pamplona tal y como se definió en el Privilegio de la Unión de 1423”.

Destacaban además que “si las intenciones del actual alcalde se materializan, junto a este escudo cívico se eliminaría también la cita más antigua conservada referida a la ciudad de Pamplona, que data de época romana (siglo I a.c.) y fue realizada por el geógrafo griego Estrabón”.

"Talante autoritario"

La petición no valió de nada. En las últimas horas, EH Bildu difundía en su perfil de Twitter varias fotos de los andamios en el zaguán del consistorio. “Este es el talante autoritario de Maya: ejecuta la retirada del escudo de Pamplona del zaguán antes de dar explicaciones en comisión y obviando las 4.000 firmas recogidas hasta ahora que le piden que no lo haga. Basta ya de imposiciones y unilateralidad”, denunciaba la coalición abertzale.

Por su parte, el ex alcalde de EH Bildu criticó que Maya “tapará la historia de Pamplona con el escudo de los borbones”. “Lo que sí puedo anunciar es que esto no va a quedar así, y más pronto que tarde volveremos a ver este ayuntamiento decorado con elementos que unan y no que pretendan dividirnos a los y las pamplonesas”, afirmó.