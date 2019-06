Navarra Suma abre la puerta a un acuerdo con Pedro Sánchez para aislar a los independentistas catalanes

Navarra Suma podría facilitar una investidura de Pedro Sánchez para aislar a los independentistas catalanes. El líder de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y candidato a la presidencia de Navarra, Javier Esparza, ha confirmado que está dispuesto "a explorar posibles acuerdos que permitan que el independentismo no mande en España". Esparza sostiene que el PSOE debería buscar una mayoría para gobernar España sin el apoyo de los catalanes, al igual que considera que "no es bueno" que Navarra dependa de la abstención o apoyo de Bildu.

El candidato de la coalición que forman UPN, PP y Ciudadanos ha sido cauteloso con sus palabras sobre la posición ante la investidura del presidente en funciones. Esparza, en rueda de prensa tras la consulta con el rey, no ha querido adelantar si se abstendría o apoyaría la investidura del socialista pero sí ha remarcado que lo más importante le parece que ni el Gobierno de España ni el de Navarra dependa de los partidos independentistas. A pesar de esta intención, ha reconocido que no ha mantenido contactos con ningún dirigente federal del PSOE.

El acuerdo que se pone sobre la mesa se podría dar si el PSN renuncia a intentar gobernar en la región con el apoyo de Bildu. Un cambio de cromos más entre los muchos que se pueden llegar a dar en estos días: la abstención de dos diputados para dar paso a un Gobierno socialista sin los apoyos de ERC y JxCAT mientras que el PSN tendría que permitir que gobernara la coalición navarra.



"Estamos abiertos a analizar y explorar acuerdos que consigan que los independentistas no decidan el futuro de España. Con los partidos constitucionalistas no tenemos nunca ningún inconveniente. Creemos que no es bueno para nuestro país que dependa de los independentistas y se pueden conformar mayorías para esto", ha insistido Esparza ante las preguntas de los periodistas en el Congreso para aclarar su posición.

Los diputados de Navarra Suma pueden ser decisivos ante una investidura. Sánchez aún no ha comenzado las negociaciones con el resto del partidos pero no le vale sólo con los votos de su principal aliado, Unidas Podemos. Las mayorías entre la derecha y la izquierda en el Congreso son muy ajustadas y los partidos independentistas han ganado fuerza tras estas elecciones. Los regionalistas navarros, frente a las posiciones de Ciudadanos y PP, pueden dar paso a una investidura sobrepasando la división de bloques que hasta ahora se daba por hecha.

Pero antes de cualquier paso para el gobierno estatal tendrá que formarse el gobierno autonómico. La dirección federal del PSOE no respalda los intentos del PSN de gobernar aunque los navarros ya ha iniciado la ronda de contactos. La presión sube para los socialistas con los independentistas vascos adviritendo que deben sentarse a hablar con ellos para que faciliten su gobierno mientras que la secretaria general del PSN, María Chivite, insiste en su intención de construir un Ejecutivo "de progreso" con la abstención de EH Bildu sin sentarse a negociar.