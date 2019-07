El Partido Popular y Ciudadanos confluyeron en una misma lista, junto a la Unión del Pueblo Navarro (UPN), en las elecciones autonómicas celebradas el 26 de mayo y en las generales del 28 de abril. La coalición, que recibe el nombre de 'Navarra Suma' consiguió el 36,49% de votos en la Comunidad Foral, lo que se traduce en 20 diputados, sin lograr la mayoría absoluta suficiente para gobernar.

Sin embargo, a Albert Rivera le incomoda esa foto a tres y este martes ha escenificado su división con los 'populares' al firmar —apenas 50 minutos antes que Pablo Casado— una declaración para exigir a Pedro Sánchez "dignidad" para las instituciones navarras con Javier Esparza, el líder de UPN. La misma que ha ratificado el líder del PP poco después.



Ambos actos han sido en el Congreso: la primera reunión en los despachos que pertenecen al grupo parlamentario de Ciudadanos y la segunda en los del PP. Casado ha recalcado que con esta iniciativa demanda al PSN que permita gobernar a Navarra Suma y no pacte con el PNV ni forme un gobierno que dependa de EH Bildu —los socialistas, con María Chivite al frente, obtuvieron 11 escaños—. El 'popular' esperaba que los tres firmasen el mismo documento a la vez. No ha sido posible porque Rivera ha querido dejar claro que "su acuerdo es solo con UPN, no con el PP".

El líder de Ciudadanos niega que haya concurrido a unas elecciones en coalición con el PP, a pesar de que en Navarra sus diputados estén integrados en la misma lista: "Nosotros firmamos una coalición con UPN, no con el PP", ha sido la única respuesta ofrecida por Rivera ante la prensa.

Casado, por su parte, ha asegurado que la existencia de dos documentos —uno con la firma de UPN y PP y otro exactamente idéntico con la firma de UPN y Cs—ha sido una decisión tomada exclusivamente por Rivera, y aunque ha añadido que "la considera una decisión legítima" ha recordado que si por él fuera el pacto conjunto "hubiera sido exportable en otras comunidades". El líder del PP considera que esta coalición podría haber conseguido que él mismo fuera candidato a la investidura.

Esparza, por su parte, ha señalado que Navarra Suma es una coalición de "tres formaciones que en momentos oportunos necesitan tener su propia voz" y ha añadido que están realizando "un ejercicio de responsabilidad enorme" que pide al PSOE "que no pacte con quién no se puede pactar", en referencia a EH Bildu.