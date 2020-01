El Partido Regionalista de Cantabria no considera roto el pacto de Gobierno en Cantabria con el PSOE a raíz de la confirmación de su voto en contra a la investidura de Pedro Sánchez por el pacto entre socialistas y ERC. Además, cree que no "toca ahora" plantearse un Ejecutivo en minoría e insta al partido a "rectificar" las condiciones pactadas con los independentistas, en cuyo caso los regionalistas podrían a su vez reconsiderar su no.

La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y el diputado regionalista José María Mazón, que este jueves anunció el voto en contra de la investidura, han opinado que esta decisión "no tiene por qué poner en peligro" el pacto con los socialistas cántabros, que a su juicio "funciona con normalidad" y "no está condicionado a la investidura de Sánchez".

El PSOE de Cantabria avisó este jueves que si el PRC no rectifica "habrá roto el pacto de Gobierno" que existe entre ambos en la región. Ante dicha amenaza, Fernández ha considerado que, más que una "deslealtad", es un reflejo de la "visión distinta" que ambos partidos guardan de la situación. En opinión de Fernández, los compromisos que se asumieron para la formación del Gobierno de la comunidad autónoma "siguen en pié".

Preferían la abstención de PP o Cs al pacto con Podemos

Fernández ha destacado que el PRC es un "partido serio y previsible" que hace cuatro meses fue el único que apoyó a Sánchez porque, entonces, no se transgredía ninguna línea roja, circunstancia que ahora ha cambiado, a juicio de Mazón, quien considera que en el acuerdo alcanzado por Sánchez con ERC "se vulnera la Constitución".

PRC no acepta una mesa bilateral, pues consideran que acabará en una consulta-referéndum

En este sentido, el PRC no acepta que se acuerde la “creación de una mesa bilateral de diálogo" y se hable de "negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político”. Argumentan que eso se traduce en "bilateralidad con el Gobierno Catalán y consulta-referéndum a la sociedad catalana".

Además, los líderes regionalistas han recordado que aunque al PRC le gustaba más una abstención del PP o de Ciudadanos que un pacto de Gobierno con Podemos.