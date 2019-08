Mes y medio después de la última reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE y a tres semanas exactas de la fecha límite para evita la repetición de elecciones, el secretario general de los socialistas ha convocado a la dirección de su partido para informales de la propuesta programática que quiere negociar con el resto de fuerzas políticas y, en especial, con Unidas Podemos, para ver las posibilidades que tiene de presentarse a una segunda investidura.

Dicha propuesta, en la que está trabajando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; pretende ser un "alternativa progresista" que garantice a Sánchez una "gobernabilidad estable" si consigue el respaldo mayoritario de los grupos de la Cámara Baja.

Sánchez, en el informe político que presentará a su Ejecutiva, también expondrá las líneas generales con las que afronta este nuevo intento para ser investido presidente, que pasan por intentar conseguir un pacto programático y parlamentario, enterrando definitivamente la propuesta de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

Aunque los socialistas son expertos en cambiar de posición en horas, desde Ferraz se asegura ahora que en esta ocasión la propuesta programática que se ponga encima de la mesa para intentar que salga adelante una segunda investidura es la única y última oferta para buscar el acuerdo que llevarán al partido de Pablo Iglesias y al resto de formaciones políticas.

Insisten en que no habrá una nueva propuesta de Gobierno de coalición y que tampoco se contempla llegar a un acuerdo basado en la última propuesta de Gobierno conjunto que rechazó la formación morada, en el hipotético caso que ahora la aceptasen.

Un destacando dirigente de Ferraz y del Gobierno indicó a Público que el PSOE ya ha tomado su decisión de cómo afrontar este nuevo intento de investidura, y que corresponde a Unidas Podemos decidir si aceptan el acuerdo programático y legislativo o ir a elecciones.

Dicho dirigente indicó que, por las informaciones que manejan, en Podemos hay división de opiniones sobre qué postura tomar: llegar a ese acuerdo programático; dejar Gobernar a Sánchez pero quedarse en la oposición o mantener hasta el final la postura del Gobierno de coalición... o nada. "Que hagan sus debates y sus reflexiones. No nos vamos a meter en ello. Pero la opción que tomen dependerá que haya o no elecciones"; afirmó el citado dirigente, intentando colocar toda la responsabilidad en el partido morado.

Desde el PSOE ya se lanza el discurso de que la decisión de que haya o no nuevas elecciones está en manos de Podemos

La propuesta de negociación de Sánchez cuenta, en principio, con un apoyo muy mayoritario entre los miembros de la dirección socialista, donde siempre han sido más las voces contrarias al Gobierno de coalición.

Sánchez, a partir de este paso, es previsible que inicie esa misma semana la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentario para presentar su propuesta, antes de que el jefe del Estado inicie una nueva ronda de consultas -que tiene la obligación de hacer- para decidir si vuelve a encargar a Sánchez la formación de Gobierno o, como ocurrió en 2015, deja pasar los días hasta que el BOE del 24 de septiembre publique la convocatoria electoral.

Los dirigentes de la Ejecutiva consultados por Público ven pocas posibilidades de que Sánchez pueda presentarse con garantías a una segunda investidura y la mayoría da por segura una nueva convocatoria electoral. De hecho, ésta fue la sensación que todos sacaron de la última Ejecutiva, cuando todavía no se había celebrado la primera investidura. No obstante, como recuerda un peso pesado del partido y de La Moncloa, "en política, la lógica no suele funcionar" (Zarrias, dixit).