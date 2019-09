El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hizo este sábado un llamamiento directo a Unidas Podemos para que apoye su investidura y haya Gobierno en España este mismo mes de septiembre, pidiéndole a este partido que “de´una paso al frente” y “nos pongamos a trabajar juntos desde ya”, dijo.

Sánchez, en su intervención en la Convención Municipal Socialista, afirmó que todavía ve posible un Gobierno progresista con un programa común progresista. “Tenemos los votos, tenemos los escaños, tenemos un programa, y sólo necesitamos que desbloqueen para que tengamos un Gobierno y una legislatura progresista”, dijo el presidente en funciones en referencia al partido de Pablo Iglesias.

El líder socialista indicó que “ahora que se dice que existe un riesgo cierto de que haya elecciones generales, lo que yo quiero es que el 10 de noviembre los ciudadanos nos vean trabajando juntos por derogar la reforma laboral, por la igualdad entre hombres y mujeres o por el derecho a una muerte digna. Hay muchas cosas que tenemos que hacer”.

Sánchez utilizó en todo momento un tono conciliador con la formación morada, sin hacer el más mínimo reproche a su posicionamiento actual, pero insistiendo en que el acuerdo sólo puede llegar en base a la propuesta formulada esta semana, que no contempla un Gobierno de coalición.

Antes de la intervención de Sánchez tomó la palabra el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien también pidió generosidad a Unidas Podemos. Eso sí, elogió que Sánchez no quiera un Gobierno “a cualquier precio” y advirtió: “No queremos elecciones, pero que sepan que los socialistas siempre está preparados para pedir la confianza de la gente”.

García-Page sí hizo reproches a Unidas Podemos recordando que llegaron a la política diciendo que no quería cargos ni puestos. “Yo nunca me lo creí”; dijo, “pero nuestros principios y valores ni se venden ni se alquilan, ni los sillones ministeriales tampoco se alquilan ni se venden”, afirmó.

El dirigente castellano-manchego, además, elogió la firmeza con la que Sánchez está afrontando las negociaciones, “y has entendido que este es un país muy serio, muy solvente, con las ideas muy claras, y la gente valorará que no quieras ser presidente a cualquier precio y que pongas por delante los intereses de España”, afirmó.

Finalmente, también intervino en el acto el alcalde Vigo, Abel Caballero, quien al referirse a este asunto manifestó quien pidió generosidad a Unidas Podemos y hasta le dio un consejo: “Desde la experiencia, pido a esa otra izquierda que reflexiona y que no repita el error de 2015. Que no cometa errores histórico, como sería no apoyar la propuesta que el Gobierno le ha hecho”, afirmó.