Juanma Moreno, un hombre a quien todos, incluidos buena parte de sus compañeros de partido, daban por muerto antes del pasado 2 de diciembre, el día que eligió Susana Díaz para celebrar las elecciones autonómicas, será el sexto presidente de la Junta de Andalucía, el primero de un partido diferente al PSOE, si logra los votos del partido de ultraderecha Vox, una vez que ya tiene asegurados los de Ciudadanos. Esa es la única suma posible hoy. De llevarse a cabo, las derechas tomarán de inmediato el control del Gobierno de Andalucía y del Parlamento, con el que pretenden acabar con toda una era de Gobiernos y políticas del PSOE, que han durado 36 años. La fecha que barajan tanto Ciudadanos como PP para ejecutar el cambio está en el entorno del próximo día 16 de enero.

Moreno: "Si todos cumplimos, es más que previsible que yo sea el presidente"

El pacto de la Navidad, el acuerdo programático entre PP y Ciudadanos, se ha transformado en una sólida entente. Ambos partidos forman ahora mismo un bloque, que actúa ya y actuará casi como un mismo partido en los próximos tiempos en Andalucía. Esa configuración les permite trabajar en dos frentes al mismo tiempo.

Mientras el PP quiere amarrar sin complejo alguno para este momento y para los próximos tiempos, los imprescindibles apoyos de Vox -este miércoles se reunieron en Sevilla los secretarios generales de ambos partidos, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith-, los que necesitan para hacer cualquier cosa; Ciudadanos intenta que no se note demasiado que es todo el entramado ultra el que va a sostener en realidad, junto a ellos, la actividad del próximo Gobierno y el que tiene el poder de decidir cuánto va a durar, y trata de configurar una Mesa del Parlamento plural, en la que ellos se quedarán con la presidencia de la Cámara, clave para marcar los tiempos del proceso de investidura y para decidir quién se presenta, y en la que tanto Vox como Adelante Andalucía tengan un puesto cada uno.

“Si todo marcha como está previsto y todos cumplimos, es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía”, dijo Moreno esta mañana, dejando así caer que lo tiene en este momento todo hablado y que solo hay que esperar que nada se quiebre por el camino. Luego añadió que lo que tiene que hacer ahora es "escuchar y dialogar" con Vox para conocer sus exigencias. "Hasta ahora hemos sabido que no quieren entrar en el Gobierno y sí tener representación en la Mesa con voz y voto", dijo. "Vox tiene representación en el Parlamento porque así lo han querido más de 400.000 andaluces, por lo que tenemos que dialogar con ellos”, abundó.

Horas después, tras el encuentro de García Egea y Ortega Smith, el presidente de Vox, Santiago Abascal, puso un tuit, en el que afirmaba: “A ver, lo vamos a repetir porque algunos no se quieren enterar: VOX no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces”. Por tanto, a día de hoy, tanto al PP como a Ciudadanos les queda aún un camino que andar hacia la derecha y alguna foto que hacerse, antes de tenerlo todo atado y bien atado.

La mesa del Parlamento

Los pasos que han venido dando PP y Ciudadanos, a pesar de las apariencias, sí van en la dirección de seducir de manera definitiva a Vox. El primero es darle su sitio en la institucionalidad. La configuración de la Mesa de la Cámara que persigue Ciudadanos le daría a Vox la llave, al configurar una mayoría de derechas por 4 a 3.

Si sale la jugada de Juan Marín, presidente de Ciudadanos, habrá en el órgano que dirige y ordena la actividad legislativa 2 diputados del PP, 1 de Ciudadanos -el presidente o presidenta de la Cámara- y 1 de Vox. Mientras, la izquierda se quedaría con 3 puestos, de los que 2 serán para el PSOE, que se ha negado a participar en ningún tipo de acuerdo en el que esté la ultraderecha, y 1 para Adelante Andalucía. Por tanto, para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo de Moreno en el Parlamento, el partido de Santiago Abascal sería así también decisivo desde el primer momento y participará de todas las decisiones, lo que venían reclamando desde que se conoció el resultado electoral.

La entrada de Vox en la Mesa y las conversaciones directas con Ciudadanos allanan la investidura de Moreno

La presión que ha recibido Ciudadanos desde el PSOE y desde diferentes sectores para no cerrar acuerdos con Vox comenzó a diluirse el mismo día de navidad, después de la publicación de una foto -fruto de la casualidad o no- de Juan Marín, presidente de Ciudadanos, con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, el tándem que dirige Adelante Andalucía, en la estación de ferrocarril de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Esa imagen le permitió a Marín abrir negociaciones directas con Vox -y anunciarlas- para la Mesa del Parlamento -y para lo que venga- sin apenas coste político. Al revés, merced a esa estampa, Ciudadanos aparece así hoy en relación a las negociaciones sobre la Mesa en el centro del tablero, justo donde quiere estar.

La entrada de Vox en la Mesa del Parlamento y las conversaciones directas entre quienes van a ser próximos aliados, Ciudadanos y Vox, entre Marín y el portavoz de Vox en Andalucía, el juez condenado por prevaricación, Francisco Serrano, vienen de hecho a allanar sobremanera el camino de la investidura de Moreno. Esta triple alianza, entre las derechas y la ultraderecha, acabaría con la hegemonía del PSOE, que en esta negociación se ha mantenido al margen de ningún acuerdo que incluya a Vox y ha tenido, a pesar de haber sido la fuerza más votada, un papel de oposición.

Por primera vez en la historia de la autonomía, el PSOE no ha sido decisivo para tomar decisiones en Andalucía. Marín, su aliado de la pasada legislatura, arremetió contra los socialistas por querer una mesa sin Vox, por presentar a Susana Díaz a la investidura y por rechazar cualquier acuerdo que incluya a Vox: "Parece que todavía no se han enterado de cuáles fueron los resultados de las urnas el pasado 2 de diciembre", dijo el presidente de Ciudadanos en Andalucía.