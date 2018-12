La formación ultraderechista Vox, el socio que necesitan PP y Ciudadanos para consumar su acuerdo programático, quiere su parte del pastel y que se visualice que, sin su apoyo, no hay nada que hacer. El partido que dirige Santiago Abascal lanzó esta mañana un comunicado, después del anuncio de Juanma Moreno y Juan Marín, en el que se lee, como primer punto, que Vox no será "un obstáculo para el cambio", pero en el que también se deja claro que "los andaluces han pedido un cambio de gobierno, pero sobre todo un cambio en las políticas de la Junta de Andalucía" y "en VOX no les vamos a defraudar ni nos someteremos a chantaje o desprecio alguno".

Por ello, lanzan un aviso a navegantes: "Anunciamos que el empeño de Ciudadanos de contar con el PSOE en esta nueva etapa (evidenciado en sus declaraciones y contactos) y la sumisión del PP a esta pretensión, en ningún caso contará con los votos de los diputados de VOX en el Parlamento andaluz".

Vox quiere devolver al Gobierno las competencias en sanidad, educación justicia y seguridad

"[No] seremos cómplices de la continuidad del socialismo en Andalucía con otras siglas. Ciudadanos y el PP hasta ahora han despreciado la voz de 400.000 andaluces. En ocasiones han llegado a maltratarlos de palabra, y ni siquiera han condenado el acoso y demonización que han sufrido. Se han negado a incluirnos en la mesa de negociación", afirman en el comunicado. Y a continuación, reclaman a "cualquier futuro gobierno en Andalucía" que rechace el "cordón sanitario que algunos pretenden aplicar a VOX" y "que condene las amenazas y agresiones que contra VOX alienta la extrema izquierda política y mediática".

Las prioridades de Vox

Vox enumera en su comunicado las prioridades que debe atender un hipotético Gobierno de PP y Ciudadanos. De su lectura, queda claro su ideario antiestatutario, antifeminista y xenófobo. Vox pretende que "la devolución de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad al Gobierno de la Nación, una reforma estatutaria para conseguir la supresión de entidades que duplican a otras estatales"; la "supresión de agencias administrativas superfluas, reevaluación de la utilidad y supresión de gran parte de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, Fundaciones y Consorcios de la Junta de Andalucía y Fondos sin personalidad jurídica".

"Reducir al máximo el gasto de Canal Sur con el objetivo final de suprimir la televisión autonómica"

También reclaman un "compromiso de reducción al máximo del gasto público de Canal Sur, la eliminación inmediata de uno de los dos canales, con el objetivo final de la supresión de la televisión autonómica sustituyéndola por la emisión territorial de TVE"; la "supresión del 99% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la reducción de un 5% en el tramo autonómico del IRPF"; la implantación de "pruebas de nivel externas al término de cada ciclo educativo y la expresa autorización de los padres (PIN parental) a que sus hijos reciban actividades o contenidos extracurriculares que tengan implicaciones ideológicas o morales".

Vox dexige a un Gobierno de PP y Ciudadanos la "sustitución de la Ley Andaluza de Violencia de Género por una Ley de Violencia Intrafamiliar y derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica" y la "sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una Consejería de Familia y Natalidad".

Y, por último, el partido ultraderechista pide la "sustitución del PER por un Plan de Fomento del Emprendimiento en el ámbito rural, combatiendo el fraude en las subvenciones"; la "colaboración total con Policía y jueces para repatriar a los inmigrantes ilegales y para combatir a las mafias del comercio callejero ilegal" y un "plan de apoyo a la tauromaquia y la caza".