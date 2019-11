Cuando el PSOE todavía está asimilando el acuerdo de Gobierno de coalición con Unidas Podemos, no han tardado en levantarse numerosas voces en el partido para advertir de que ese Gobierno no puede estar condicionado ni avalado por el apoyo de los partidos independentistas.

Desde el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page hasta el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, numerosos dirigentes han hablado públicamente en las ultimas horas para avisar de que el Gobierno de coalición no puede depender de los partidos independentistas y, además, piden a Pedro Sánchez que busque otras vías para conseguir sacar adelante la investidura y poder gobernar con cierta estabilidad.

El más rotundo en sus planteamientos fue Ibarra quien, al igual que ya hizo en el 2016, advirtió: "Si Sánchez forma Gobierno con Unidas Podemos, ERC y los independentistas me iré del PSOE", dijo. El ex presidente extremeño confía en que el líder socialista ni se lo llegue a plantear, pero avisó que si lo hace no contará con el apoyo de la militancia ni del Comité Federal.

García-Page rechazó también que los independentistas condicionen toda la legislatura a cambio de las concesiones que se les hagan ahora para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez, e insistió en que el Gobierno no puede depender de ERC o de Bildu. "No se puede buscar su aval", dijo.

Para el dirigente castellano-manchego, Sánchez debe reclamar "responsabilidad" a PP y Ciudadanos para evitar llegar a esa situación. "Toda España entiende un acuerdo con Unidas Podemos en temas sociales. Y todo el mundo entendería que se abriera el abanico a PP y Ciudadanos para abordar los problemas territoriales que son de todos"; dijo.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, al igual que ya hizo nada más conocerse el acuerdo con Unidas Podemos, volvió a instar a Sánchez a trabajar para buscar un acuerdo "de mayoría, pero sin independentistas" y apuntó a que una vez que se facilite la investidura puede haber acuerdos para una mayoría de Estado en otros asuntos con el resto de partidos.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, fue más comedida a la hora de valorar el posicionamiento de Page o Vara, y se limitó a decir que confía plenamente en que Sánchez actúe dentro del marco Constitucional y lo defienda.

La otra postura del PSC

Y mientras esta avalancha de advertencias se producía en el PSOE, desde el PSC la presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, manifestó que el acuerdo de Predalbe, alcanzado hace un año entre el Gobierno y la Generalitat, podría ser un buen punto de partida para buscar el apoyo de los partidos independentista y que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez.

Sánchez, de momento, se mantiene en su planteamiento de ofrecer diálogo dentro de la Constitución, pero rechaza inicialmente crear una mesa de partidos como le pide ERC, ni siquiera en el ámbito de una comisión parlamentaria como propuso hace unos años.

El candidato socialista se mantiene en ofrecer diálogo para abordar el conflicto dentro de la legalidad, y recuerda a los independentistas que PSOE y Unidas Podemos son las únicas fuerzas políticas de ámbito nacional que se abren a buscar una solución dialogada al conflicto. Hasta ahí, de momento, llega la propuesta del líder socialista.