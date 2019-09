Casi tres horas estuvieron reunidos este miércoles en a la sede socialista de la calle de Ferraz, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en un encuentro que sirvió para constatar la inequívoca apuesta de los nacionalistas vascos para que se forme un Gobierno cuanto antes.

Así lo expresó de forma nítida Ortuzar al término de la reunión, donde llegó a "rogar" y a "conminar" al PSOE y a Unidas Podemos que "se sienten a negociar y lleguen a acuerdo", vaticinando que un repetición de elecciones dibujará un escenario más complicado, porque no cree que cambien muchos los bloques.

Ortuzar indicó que no entra en la fórmula del acuerdo, y recordó que en el País Vasco el PNV ha gobernado en coalición y con acuerdos programáticos, pero a lo que instó a ambos partidos es que "alumbren un acuerdo".

El dirigente vasco dijo, en reiteradas ocasiones, que el PNV no va a ser un obstáculo en la investidura, "y si (Sánchez) tuviera los votos del Podemos, nosotros nos replantearíamos pasar de la abstención al sí", afirmó.

No obstante, Ortuzar ​mostró su desacuerdo con la propuesta programática del PSOE, tanto por el modelo territorial que plantea como por el hecho de que muchas de las medidas planteadas invaden competencias autonómicas. No obstante, el tono conciliador empleado por el dirigente vasco le llevó a decir que "entienden que el documento se ha hecho para agradar a Unidas Podemos, no para agradar al PNV",, dijo. Eso sí, aseguró que Sánchez se comprometió a revisar algunas de las cuestiones que le plantearon en estos aspectos.

Pese al voluntarismo demostrado para que haya acuerdo, al ser preguntado sobre si veía más cerca las elecciones o que Sánchez sacara adelante la investidura, contestó: "Una cosa es el deseo, y otra la realidad".

"Es una buena oferta"

También el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, valoró positivamente el encuentro y la apuesta del PNV por la gobernabilidad. El "número tres" del PSOE no ocultó que antes de la reunión con Unidas Podemos los socialistas llevan bajo el brazo el compromiso de los nacionalistas vascos, de ERC y del diputado del PRC para sacar adelante la investidura, dejando claro que ahora todo dependerá de lo que decida Unidas Podemos.

Ábalos, no obstante, utilizó un tono más conciliador que en otras ocasiones y consideró un buen principio que Unidas Podemos se haya sentado a negociar "en el marco propuesto" por el PSOE.

Para el dirigentes socialista, el pacto programático, los sistemas de control sobre su cumplimiento y la entrada de dirigentes de Unidas Podemos en la gobernanza del país constituyen una "buena oferta", y mostró su confianza en que, a parir de hoy, se puede empezar a avanzar en el acuerdo,