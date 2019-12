En un comunicado conjunto, las delegaciones de PSOE y ERC que negocian una salida para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno confirmaron "avances en la reflexión para activar la vía política buscando los instrumentos necesarios para su encauzamiento" en el conflicto de Catalunya.

Sin concretar nada más, también ambos partidos constatan en dicho comunicado también avances en temas concretos relativos a la recuperación de derechos civiles, laborales y sociales.

Las negociaciones entre ambas formaciones continuarán y ya han fijado para el próximo martes, día 10, la tercera reunión, que algunas fuentes apuntan que podría celebrarse en esta ocasión en Barcelona.

Esto significa que el calendario de la negociación lo sigue marcando ERC y que parece más que difícil que pueda haber investidura antes de final de año, aunque todavía sería posible la semana del 16 de diciembre, siempre que hubiera un acuerdo entre ambas formaciones.

Fuentes del PSOE, pese al cerrojazo informativo que exhiben en todas las negociaciones para la investidura desde el 10-N, admitieron: "Vamos avanzando". Sin embargo, no quisieron precisar cuáles serán estos instrumentos para encauzar el conflicto de Catalunya, ni si han concretado ya el formato de una mesa de partidos o las relaciones bilaterales entre los dos Gobiernos.

El PSOE quiere delimitar bien el marco de la mesa de partidos, sus componentes y su contenido y, hasta ahora, ha reiterado que no acepta la figura de "un relator" como piden los partidos independentistas.

Acuerdos en los social y laboral

En lo que hubo mayor acuerdo fue en temas concretos que no conciernen al debate territorial. Así, en el mismo comunicado se admite que ambos partidos constataron durante este segundo encuentro que mantienen "una sensibilidad social compartida" en múltiples asuntos de carácter eminentemente social. Las fuentes consultadas confirmaron que los acuerdos en estos temas están siendo relativamente sencillos de alcanzar.

En esta ocasión ERC no ha anunciado que se mantiene en el "no" a la investidura de Sánchez

En ERC, según algunas fuentes, no hay tanto optimismo como en el PSOE, aunque en esta ocasión no ha anunciado que se mantienen en el "no" como hizo en la primera reunión. ERC cree que aún queda mucho camino por recorrer antes de poder alcanzar un acuerdo, pero los republicanos catalanes piensan agotar todas las posibilidades de negociación para conseguir sus objetivos.

Lo más positivo para ambas formaciones es que la negociación continúa -entre las dos reuniones, las dos delegaciones han sumado ya casi cinco horas-, y para los socialistas es una muestra inequívoca de que el acuerdo es posible. En este sentido, recuerdan que sólo piden la "abstención" de ERC para que arranque la legislatura, y creen que están poniendo encima de la mesa suficientes compromisos políticos para contar con ese voto.