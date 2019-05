El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reivindicó este sábado en un mitin en Sevilla, bajo el sol de mayo, en el que arropó a la candidata de Adelante Sevilla a la alcaldía, Susana Serrano, que para su formación ha llegado la hora de gobernar. Iglesias dijo que no le pedirá “la luna" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para llegar a un acuerdo, sino que lo que busca es un Gobierno de coalición que aplique los artículos más sociales de la Constitución, entre los que leyó, con un ejemplar en la mano, los que se refieren al derecho al trabajo, a las pensiones, vivienda y energía.

“No planteamos un programa de máximos. Tenemos claro que un gobierno democrático tiene que ser un gobierno que apueste por la justicia social”, dijo. Ataviado con una camisa de color morado Podemos, precisamente en la tierra que ha manifestado sus cautelas a entrar en un gobierno con los socialistas y que ha creado la marca Adelante, en la que se integra Podemos, Iglesias dedicó buena parte del mitin a defender, ante un audiorio escéptico al respecto, que “ahora toca gobernar”.

“No es fácil”, argumentó Iglesias. “Es complicado. Tienen razón los compañeros que dicen que gobernar implica riesgos y contradicciones. Pero basta escuchar a Ana Patricia Botín. Si los gobiernos no sirvieran para nada, no tendrían tanto interés los bancos en asegurarse de quién gobierna”.

Continuó el secretario general de Podemos: “Si no fuéramos capaces de cambiar las cosas desde el gobierno, ¿Por qué la CEOE le dice a Sánchez que no gobiernen con nosotros? ¿Por qué temen que baje la factura de la luz si gobernando no se pudieran cambiar las cosas? ¿Por qué la banca internacional dice que no nos quiere en un consejo de ministros?”.

“Nos hemos podido equivocar, pero hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie”, agregó el secretario general de Podemos. “Algunas cosas pueden cambiar. La gente ha mandado a su casa una época, la del bipartidismo, en la que gobernar era actuar con arrogancia durante cuatro años. Se abre una nueva época, en la que [existe] una nueva mayoría social”.

“Hemos criticado duramente al PSOE”, prosiguió Iglesias. “Fue hermoso para nosotros que en Ferraz [la noche electoral] la gente decía “Sí se puede”. No somos ingenuos. La política tiene que ver con el peso. Estamos en política para transformar la vida de la gente, no solo para defender nuestras ideas. Desde dentro del Gobierno [podemos] cambiar la vida de la gente, no darnos golpes en el pecho”.

“Esto la derecha lo tiene muy claro. En Andalucía no tardaron ponerse de acuerdo. Si las derechas no pierden el tiempo, ¿Qué tenemos que hacer los demás?”, se preguntó Iglesias. “Ponernos a gobernar también”, se respondió.

El secretario general de Podemos remachó su razonamiento: “¿Con qué programa? No vamos a pedir la luna a Pedro Sánchez. Le vamos a pedir un programa de derechos sociales [acorde] con la Constitución española”.

Iglesias sacó un ejemplar de la Constitución y, desde el atril, leyó los artículos 35, referido al derecho al trabajo; 47, referido a la vivienda; 50, sobre las pensiones, y 128, sobre la energía. “Damos las gracias a las fuerzas políticas que introdujeron estos artículos en la Constitución". Mientras leía, Iglesias concretaba también algunas cosas: “Las pensiones se tienen que actualizar al IPC (Índice de precios de consumo) por ley”, dijo. “Esta legislatura ha estado de moda el articulo 155 de la Constitución. Queremos que en esta se ponga de moda el 128, que permite crear una empresa pública de energía, que funcionará con energías renovables, que se mirará cara a cara con las energéticas y que [hará] que en España baje la factura de la luz”.

Algunas reflexiones sobre el Estado

Iglesias dejó en el mitin una serie de reflexiones con carga de profundidad, con citas de Friedrich Engels y Nikos Poulantzas -al respecto de la consideración del Estado- incluidas: “La democracia es un movimiento histórico que limita el poder de los más ricos”. “No hay libertad si no se llega a fin de mes. No hay libertad si no hay médicos y una escuela pública, ni leyes de dependencia”. “Los dueños de las multinacionales tienen conciencia de clase. Y se compran políticos”. “La gente humilde necesita Estado. Que haya un Estado que garantice la educación pública, para que un niño que no tiene libros en casa pueda ser lo que quiera ser”. “Eso es defender la libertad. Un Estado que ponga las condiciones materiales para la libertad de la gente”.

Iglesias reivindicó también su trayectoria. “[Sintámonos] orgullosos de haber acabado con el bipartidismo”. “Nos dijeron que no se podía. Pero sin esa moción de censura [la que presentó Podemos contra Mariano Rajoy y fracasó] hubiera sido imposible la que hizo presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Nos la creímos más que el PSOE y sacamos a la derecha del gobierno. Demostramos que ocurre cuándo tienes escaños suficientes y les puedes arrancar medidas. Hoy no se atreve nadie a bajar el SMI”.

“En estos cinco años hemos cometido errores, como hablar demasiado de nosotros mismos, pero nadie podrá decir que no decíamos la verdad, cuando decíamos que el Sabadell quería un podemos de derechas. Nos dijeron que nos habíamos equivocado cuando dijimos que Ciudadanos y PSOE formaban un gobierno de derechas. Hoy ha sido la propia gente del PSOE la que le ha dicho a Sánchez “Con Rivera, no”. "Demuestra que hay una mayoría social progresista que dice que quiere un Gobierno que sustituya la dinámica de insultos y zancadillas por la cooperación".

Los artículos de la Constitución

Esto dicen los artículos que leyó Iglesias en el mitin.

Artículo 35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Artículo 35.2: “La ley regulará un estatuto de los trabajadores”.

Artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Artículo 128.1: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. 128.2: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.