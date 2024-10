Las negociaciones de los Presupuestos siguen adelante pese al ruido del PP con la corrupción

La hipotética moción de censura del PP, apoyada por Junts y Vox, es una "serpiente de otoño". Es decir, una cortina de humo que ha resultado ser muy improbable en estos momentos. Así lo ven en las filas del PSOE pese al intento de cortejo de Alberto Núñez Feijóo a algunos de los aliados del Gobierno.

Ni las votaciones puntuales del PNV o Junts hace unas semanas ni el alcance para Pedro Sánchez del caso Koldo parece que vayan a cambiar el escenario político en un corto plazo. Es más, los aliados del Gobierno de coalición han evitado entrar en el marco de la derecha sobre este asunto. Y al mismo tiempo las negociaciones para aprobar un nuevo techo de gasto y posteriormente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) siguen su curso.

En la ecuación ha entrado también en las últimas hora la revelación de Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP. En una reunión a puerta cerrada con cargos populares destacó que "es muy posible que haya Presupuestos". El dirigente del PP reconoció que el único "salvavidas" del Gobierno para "salvar la legislatura" es aprobar las cuentas públicas.

"De cualquier interpretación de unas palabras se hace norma", destacan fuentes de la dirección socialista sobre la supuesta intención de Junts de apoyar una moción de censura. El partido de Carles Puigdemont descartó rápidamente una posibilidad que Laura Borràs había deslizado en una entrevista televisiva. De hecho la propia Borràs señaló que era falso que hubiera abierto la puerta a esa moción.

Lo cierto es que según confirman diferentes fuentes, PSOE y Junts ya negocian sobre la aprobación del techo de gasto. Ambas fuerzas se remiten a la discreción y en el Gobierno evitan fijarse todavía plazos para llegar a un acuerdo.

Más allá de esta relación concreta, siempre compleja, los socialistas mantienen el hilo con el resto de aliados. Varios de ellos han dado en cierto modo un balón de oxígeno a Sánchez en su análisis de las informaciones sobre corrupción y las intenciones del tras su querella ante la Audiencia Nacional contra el PSOE. El patrón seguido por los principales grupos que apoyan del Ejecutivo ha sido pedir que se avance en las investigaciones judiciales al tiempo que han cargado contra el PP.

En ERC, la posición del partido es que saben distinguir "perfectamente entre intoxicación e información real sobre este caso". Los republicanos avisan que van a aceptar presiones ni "van a bailar al son de un partido que ha delinquido, delinque y delinquirá", en referencia al PP. En todo caso, en ERC advierten de que "si de toda esta maraña acaba surgiendo un caso de corrupción, claro que el partido "actuará en consecuencia".

La formación republicana, eso sí, ha negado que haya avances en las cuestiones de negociación de PGE. "No nos llaman, así que es complicado que haya conversaciones si no te llaman", ha explicado en los pasillos del Congreso su portavoz parlamentario Gabriel Rufián.

EH Bildu pide "que se investigue hasta el fondo todo indicio de corrupción sea en el PSOE, en el PP o cualquier otro partido, con los procesos judiciales que corresponde y la asunción de responsabilidades", según trasladan fuentes de la formación.

"Ahora bien, el intento del PP por utilizar políticamente el caso, recurriendo para ello a la justicia y utilizando a los jueces a su servicio es obvio y notorio una vez más, un sesgo partidista que se ha podido comprobar en los últimos meses mediante las actuaciones de diferentes jueces, resultando cada vez mayor el desprestigio, la falta de imparcialidad y de objetividad de la justicia española", añaden.

EH Bildu, ERC, PNV o BNG se han pronunciado sobre el 'caso Koldo'

EH Bildu recuerda su "tolerancia cero" ante la corrupción y recuerdan que su formación es "prácticamente la única fuerza política con cero casos". Sobre las conversaciones presupuestarias, las mismas fuentes señalan que no ha habido "grandes avances" hasta la fecha pero que "las negociaciones no han parado".

Para el PNV, un asunto "sin aclarar" como este "no es nada agradable", según destacó el lunes su portavoz parlamentario Aitor Esteban. "Nunca se sabe hasta donde puede salpicar al Gobierno. Es verdad que tomó medidas. Por el momento acaba ahí. Ponernos a sentenciar por algo que todavía no es sentencia judicial no nos lleva a ninguna parte salvo especulación política", añadió.

En referencia a la querella del PP, Esteban señaló que "como en todo, a Feijóo le entra la prisa y tiene que hacer este movimiento tras una semana mala para su grupo político". Y en materia de Presupuestos. indicaba que "el Gobierno se ha puesto otra vez a la tarea y, en estos momentos estamos hablando, así que quiero ser positivo".

"El BNG siempre es favorable a que se investigue todo caso de corrupción, vengan de donde vengan y afecten a quien afecten y aunque sea por un aviso anónimo de un empresario que no se sabe mucho más", destacó por su parte Néstor Rego. Al mismo tiempo, la formación gallega pone en el punto de mira al PP por "los múltiples casos o evidencias de corrupción en relación con la pandemia y otros que presuntamente afectan al entorno de Feijóo".

Mientras tanto, Sumar y PSOE todavía tienen abierta la negociación interna de las cuentas públicas. Hace unas semanas se reunieron María Jesús Montero y Ernest Urtasun para comenzar las conversaciones formales. En el espacio de Yolanda Díaz han puesto especial hincapié en sus peticiones a los socialistas cuestiones sobre vivienda.

Podemos, duro contra el PSOE

La nota quizás más discordante dentro de la mayoría de la investidura la ha puesto esta semana Podemos. El lunes en rueda de prensa su portavoz Pablo Fernández señaló que ven "inverosímil" que Sánchez fuera ajeno a la trama de corrupción de Koldo.

Además, la secretaria general Ione Belarra fue muy dura contra el presidente del Gobierno este miércoles en el Congreso. La líder de la formación exige un posicionamiento más duro contra Israel y actuar contra la especulación de la vivienda y asimila las políticas de los socialistas con las del PP.

Fuentes de Podemos aseguran que todavía el PSOE no les ha llamado para cuestiones relacionadas con el techo de gasto o los PGE. Señalan que los socialistas no deben confiarse y advierten que sus votos no están garantizados. El partido rechaza incluirse en el bloque de "socios" del Gobierno.