El negocio con la educación en la Andalucía de Moreno: ocho universidades privadas hacen cola para abrir

Fondos de inversión y empresas educativas, además de instituciones religiosas, han visto una oportunidad de hacer negocio en la Andalucía que hoy gobierna la derecha. El Gobierno que preside Juanma Moreno tiene sobre la mesa nada menos que ocho peticiones para crear nuevas universidades privadas. En Andalucía, hoy, hay diez universidades públicas y una privada, la Loyola, impulsada por los jesuitas, con campus en Sevilla y Córdoba.

Hace una semana, el consejero de Universidades, José Carlos Villamandos, llevó al Consejo de Gobierno el listado de las mismas. Entre ellas, está la universidad on-line Utamed, que generó una fuerte polémica la legislatura pasada por sus vínculos: uno de los promotores es un fundador de Medac, empresa dedicada a la formación profesional, a la que el fallecido Javier Imbroda, entonces consejero de Educación (las competencias de universidades las tenía su colega Rogelio Velasco), dedicó también años de su vida antes de entrar en política de la mano de Ciudadanos.

Esta universidad on-line, además, ofrece serias dudas sobre su solvencia, que ya fue discutida por la Conferencia General de Política Universitaria, la Agencia Andaluza del Conocimiento y el Consejo Andaluz de Universidades. Además, en la documentación que obraba en poder de la Junta no aparecían los accionistas reales detrás de la empresa solicitante, como contó Público en su momento.

El nuevo consejero , el exrector Villamandos, en una intervención este martes en el Parlamento de Andalucía manifestó que la administración "está pendiente de la ley". "No podemos olvidar –dijo– que el trámite de una solicitud que se realiza dentro de un marco legal, no somos nadie para frenarlo. Si lo frenáramos, cometeríamos una prevaricación". Luego, sin embargo, el consejero dijo que "no todas" las solicitudes "van a prosperar".

"¿Qué tenemos que hacer? –añadió el consejero– Tenemos que cuidar la calidad de la institución, vigilar, y vigilaremos, los criterios de calidad y del profesorado que se adscribe a estos entes". Villamandos afirmó que en Andalucía solo hay "una universidad privada". "Solo unos 3.000 alumnos por unos 240.000 en las públicas. Y hay 8.000 personas estudiando fuera, que aquí podrían tener esa cabida, más allá de los que pudiéramos atraer".

Sobre las universidades on-line, dijo: "Nos da igual tenerlas en Andalucía. Si están aquí, al menos contribuirán en Andalucía, crean trabajo aquí y harán la competencia en un contexto de enseñanza online que los procesos son diferentes".

En la lista que tiene sobre la mesa Juanma Moreno está, además de la universidad Utamed, on-line, la Fernando III, presencial. Estos son los dos proyectos más avanzados, sobre los que el anterior llegó a trabajar un anteproyecto de ley.

Para crear una nueva universidad, es necesario un proyecto de ley para cada una, que se apruebe en el Parlamento. Como el PP tiene mayoría absoluta, basta con la voluntad del presidente para que se lleven a cabo. Los informes contrarios, como sucedió con Utamed, no son vinculantes, aunque puedan generar polémica y controversia política.

De los ocho proyectos, cinco se ubicarían en la provincia de Málaga (uno en Estepona y otros cuatro en la capital), otro en Sevilla, otro en Almería y otro más en Córdoba. Tres de los proyectos son universidades exclusivamente on-line, otros tres exclusivamente presenciales y otros dos mixtos.

Esta es la lista y la situación en la que se encuentra cada proyecto, según la Junta de Andalucía.

Universidad privada de la Costa del Sol

La entidad promotora de la solicitud de reconocimiento es la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, EADE, S.L., que ha presentado un proyecto para impartir en la ciudad de Málaga, y en modalidad presencial, una oferta académica consistente en diez Grados y seis Másteres, todos del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. La solicitud para su reconocimiento como Universidad privada por Ley del Parlamento de Andalucía fue presentada el 26 de julio de 2018.

Utamed

La entidad promotora de la solicitud de reconocimiento es Sapere Aude Arco Mediterráneo, S.L. El proyecto presentado propone impartir en la ciudad de Málaga, y en modalidad online, una oferta académica compuesta por seis Grados, siete Másteres y un programa de Doctorado.

Universidad CEU Fernando III

La entidad promotora es la Fundación Universitaria Fernando III El Santo. El proyecto presentado tiene previsto impartir enseñanzas en modalidad presencial, semipresencial y on-line, y se ubicaría en el municipio de Bormujos (Sevilla). La solicitud para su reconocimiento como Universidad privada por Ley del Parlamento de Andalucía fue presentada el 22 de abril de 2020.

Universidad privada Antonia Guerrero de Estepona

La propuesta incluye una oferta de once títulos de Grado y tres de Máster, en modalidad presencial, pertenecientes a tres ramas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias (experimentales). La sede de la Universidad privada estaría en la ciudad de Estepona (Málaga). La solicitud para su reconocimiento como Universidad privada por Ley del Parlamento de Andalucía fue presentada el 12 de junio de 2020. Está pendiente la emisión del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria y con posterioridad habrá de solicitarse y emitirse igualmente el informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades.

Universidad Internacional del Mediterráneo

La entidad promotora de la solicitud de reconocimiento es Universidad Internacional del Mediterráneo, S.A. El proyecto se basa en la modalidad de enseñanza on-line. Su sede estaría ubicada en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA). La oferta académica proyectada es de seis títulos de Grado y trece títulos de Máster, todos ellos de las ramas de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas, orientados estos últimos a las nuevas tecnologías. La solicitud para su reconocimiento como Universidad privada por Ley del Parlamento de Andalucía fue presentada el 22 de julio de 2020. Está pendiente la emisión del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo Andaluz de Universidades.

Universidad Europea de Andalucía

La entidad promotora de la solicitud de reconocimiento es Iniciativa Educativa UEA, S.L. La oferta académica propuesta consiste en diez títulos de Grado, catorce de Máster y tres programas de Doctorado, del ámbito de las Ciencias Sociales y Comunicación, Ciencias de la Salud y Tecnologías Informáticas. La docencia se pretende impartir en modalidad presencial y on-line, en la ciudad de Málaga. La solicitud para su reconocimiento como Universidad privada por Ley del Parlamento de Andalucía fue presentada el 21 de diciembre de 2020. Está pendiente de los informes de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo Andaluz de Universidades.

Alfonso X El Sabio Mare Nostrum

La entidad que quiere montar esta Universidad es Promotora Educación Superior Andalucía, S.A. El proyecto presentado prevé la implantación de su oferta en dos fases, que a su finalización supondría una oferta de once Grados y siete Másteres complementada con tres programas de Doctorado, todos ellos pertenecientes a las ramas de Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades, y Tecnologías. La docencia se pretende impartir en modalidad presencial, en la ciudad de Málaga. La solicitud para su reconocimiento como Universidad privada por Ley del Parlamento de Andalucía fue presentada el 18 de febrero de 2021. Está pendiente de los informes de los expertos.

Universidad Internacional Lucio Anneo Seneca

La entidad promotora de la solicitud de reconocimiento es Centro Internacional de Estudios de Posgrado, S.L. La oferta formativa inicial sería en modalidad on-line, si bien está previsto que tenga su sede en la ciudad de Córdoba, y constaría de ocho títulos de Grado, y cuatro títulos de Máster, todos ellos en las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas y de las Tecnologías. La solicitud para su reconocimiento como Universidad privada por Ley del Parlamento de Andalucía fue presentada el 15 de abril de 2021. Actualmente se encuentra en fase de subsanación de la solicitud presentada y pendiente de solicitar los informes de los expertos.