Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado este lunes en el Senado una batería de preguntas sobre el tratamiento informativo que RTVE ha dado al escándalo de Juan Carlos I, después de que se destapara la supuesta donación millonaria que Arabia Saudí hizo al rey emérito.

En el último mes han aparecido publicaciones que comprometen a la Casa Real y al antiguo jefe del Estado. Por un lado, "la Fiscalía suiza está investigando una cuenta bancaria, de la que Juan Carlos sería el titular, del Banco Mirabaud que tiene su sede en el paraíso fiscal de Bahamas. En esta cuenta se habría recibido el importe de 100 millones de euros del rey saudí Abdul Aziz Al Saud. Las investigaciones apuntan a que estas transacciones estarían vinculadas con una actividad comisionista vinculada al contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que fue adjudicado a varias empresas españolas", recuerda la formación en su escrito.

También, la formación rescata la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre "con el objetivo de desvincularse de estas actividades supuestamente ilícitas", después de que el diario The Telegraph revelara que el actual rey constaba como beneficiario de este dinero donado por Arabia Saudí. Cabe recordar que el anuncio presentaba un importante vacío legal: no es posible renunciar al cobro de una herencia hasta que la persona que la lega no ha fallecido.

Por otro lado, ERC recoge las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien afirmó categóricamente que habría recibido presiones e incluso amenazas graves por parte de los servicios secretos del Estado, supuestamente para confiscar documentación comprometedora para el rey emérito.

A continuación, las preguntas que la formación independentista ha realizado al Gobierno sobre el trato del ente público a los negocios de la Casa Real:

1. ¿Cuántos minutos, a lo largo del mes de marzo y día a día, ha dedicado RTVE a

emitir las informaciones aparecidas sobre la crisis de la monarquía en los distintos

informativos?

2. ¿A lo largo de estas informaciones, cuántas entrevistas ha hecho RTVE para

corroborar o desmentir las informaciones aparecidas en prensa?

3. ¿Tiene previsto RTVE abordar dicha cuestión en algún programa especial o

informativo temático cuando pase la crisis del Coronavirus?

4. ¿Cree RTVE que Corinna zu Sayn-Wittgenstein es un actor de relieve de la crisis

monárquica? ¿Tiene previsto poder entrevistarla para que dé su versión de los

hechos?

5. ¿Los periodistas de RTVE han preguntado a la Casa Real si las informaciones son

ciertas? ¿Qué respuesta oficial han obtenido al respecto?

6. El programa "Informe Semanal" preparó un reportaje sobre la monarquía con el

título "Monarquía en estado de alarma". Estaba programado para el sábado 21 de

Marzo pero finalmente se proyectó para el domingo 22. ¿Qué motivó el cambio?

7. En el caso que fuera consecuencia de la finalización de la rueda de prensa del

Presidente del Gobierno sobre las 21.30, ¿por qué no se mantuvo para el final de la

misma?

8. La misma cuenta del programa informó de la emisión a las 22 horas del sábado 21 y finalmente no fue así. ¿Por qué hubo esta descoordinación?

9. ¿Qué audiencia tiene un sábado ordinario a las 22h? ¿Qué audiencia tiene un

domingo ordinario a las 20.30?

10. ¿RTVE recibió alguna petición gubernamental o de la Casa Real para no emitir el programa de Informe Semanal?

11. ¿RTVE recibió alguna petición gubernamental o de la Casa Real para que no se

emitan algun