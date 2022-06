Los negocios de Villarejo siempre fueron de acceso público a pesar de que el comisario lo niegue y el fiscal se lo crea

Uno de los puntos principales de la investigación del caso Tándem pivota en torno al uso por parte del comisario ya jubilado José Manuel Villarejo de un entramado societario para facturar, blanquear y canalizar los dineros cobrados por encargos y extorsiones a empresarios y otros personajes durante más de 30 años.

La vinculación de Villarejo con una gran parte de las empresas se comenzó a desvelar por primera vez en marzo de 2015. Entonces, el periodista Javier Ayuso, que había sido jefe de comunicación de la Casa del Rey hasta julio de 2014, publicó una serie de artículos de marzo a junio de 2015 donde se detallaban las relaciones del comisario con 46 compañías en cuatro países diferentes.

A pesar de que en la noticia se especificaba que la fuente de esos datos era el Registro Mercantil y de que cualquiera puede comprobar que esa información era accesible en 2015 y ahora, Villarejo y su defensa intentan vincular toda esa documentación con un informe de origen ilícito y preparado por el CNI u otra institución, como el Sepblac, con deber de secreto. De esta forma, conseguirían hacer tambalearse e incluso decaer todo el caso Tándem.

En al menos tres ocasiones, y a raíz de las denuncias presentadas por el comisario contra el periodista, los tribunales han recogido en sus sentencias que la información era de acceso público e incluso han alabado la excelencia del análisis realizado. Sin embargo, en el interrogatorio a Javier Ayuso en el marco de la pieza BBVA, el fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional Alejandro Cabeleiro hizo suya la tesis de Villarejo y cuestionó el origen de la información.

"Villarejo no aparece en fuentes públicas como administrador de estas empresas de forma directa. En toda la documentación no aparece. ¿Cómo lo llegó a comprobar?". Esta es la pregunta que trasladó el fiscal al periodista durante el interrogatorio y que aparece recogida en la transcripción oficial de la declaración, a la que ha tenido acceso Público.

Datos al alcance de todos

Para poder comprobar la relación del comisario con esos 46 negocios se puede recurrir a sitios especializados en la recogida de datos del Registro Mercantil, como por ejemplo Informa.es, que utiliza este diario, o bien acudir directamente a los propios registros.

Una combinación de información proporcionada por portales especializados y la solicitud de notas literales en los registros permite reconstruir la vinculación de José Manuel Villarejo con todas las empresas sobre las que se informaba y, también, los movimientos de capitales descritos en las publicaciones, a partir del análisis conjunto de todos los depósitos de cuentas de dichas compañías, contenidos en las bases de datos mencionadas.

En esa misma línea respondía el periodista Javier Ayuso al fiscal Cabeleiro: "Yo utilicé información pública de los registros y estaba su mujer, su hijo y él entraba y salía como administrador. De todo el peloteo de sociedades que tenían entre ellos estaba él. De hecho, presenté la documentación en algunas de esas 10 demandas que me interpuso Villarejo". En este punto cabe señalar que Javier Ayuso es un periodista especializado en economía y dirigió el diario económico Cinco Días.

El origen de la pregunta del fiscal y del hecho de que Ayuso declarase en la pieza BBVA del caso Villarejo está en un escrito presentado a la fiscalía en octubre de 2021 por el exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano. En ese documento de 41 páginas, el que fuera valedor, prescriptor y comisionista de Villarejo afirmaba que, cuando Ayuso ejercía como director de comunicación del BBVA (1997-2009), fue conocedor de Villarejo y de su contratación, y que participó en la ejecución del primero de los encargos, el proyecto "Trapa" (proyecto que recibe su nombre de "Trampantojo", que el comisario escribía en ocasiones como "Trapantojo").

Sin embargo, esa supuesta anterior relación nunca ha podido ser demostrada. A pesar de ello, nuevamente el fiscal y también el abogado del expropietario de Sacyr, Luis del Rivero -que en esta pieza aparece como presunto perjudicado por dos encargos relativos a falsos asaltos al BBVA y Repsol, aunque en realidad, fueron jugadas redondas que le supusieron multimillonarias ganancias-, hacen suya esta versión y preguntan a Ayuso por su relación previa a 2015 con el comisario.

La defensa de Luis del Rivero, en un momento del interrogatorio, llega a preguntar al periodista por un supuesto encuentro que en el informe de Corrochano viene identificado de la siguiente manera: "el 01/12/2004 citó a Rafael Redondo y a Villarejo en el despacho de Ayuso, en el despacho de la Castellana [la sede del BBVA]".

Ante esta pregunta, el exdircom de BBVA respondió tajante: "Ya expliqué en mi anterior declaración que esto es completamente falso. Nunca se llevó a cabo esa reunión, nunca he visto a Rafael Redondo, nunca he visto a Villarejo hasta que le empecé a investigar desde El País mucho después… Es completamente falso".

Villarejo admite que solo conoció a Ayuso en marzo de 2015

Javier Ayuso niega conocer a Villarejo y no existen pruebas de esta relación. Pero no sólo esto desmonta la versión del comisario y de Corrochano. Un audio de los que solía grabar Villarejo pone en su propia boca que no conocía al periodista hasta marzo de 2015.

En un encuentro con el periodista Ernesto Ekaizer el 2 de febrero de 2017, el comisario asegura que sólo ha visto a Ayuso un día en su vida. El audio está a disposición de los fiscales en la documentación en formato digital que fue incautada a Villarejo en noviembre de 2017 cuando fue detenido. Concretamente se trata del archivo titulado "ErkaisErn-17.2.2.m4a", contenido en el disco duro marcado con la referencia judicial BE09 Disco plateado.

En el minuto 36:41 el comisario informa a Ekaizer de que solo se vio con Ayuso un "único día" y que fue durante la reunión que ambos mantuvieron a solicitud del periodista para contrastar aspectos del primer artículo del 9 de marzo de 2015 sobre las empresas del comisario. Ese día era el 4 de marzo de 2015.

Villarejo: Pero no me jodas, el Ayuso, que me venga el Javierito, el Ayuso err... a darme lecciones de ética y tal. Y como me dijo… ¡Claro! Yo, el día, el único día que he hablado con él [Ekaizer murmura algo ininteligible…]. No, no, ¡perdona! El día que yo me reúno con él, porque me lo pide esto… Jesús Duva [periodista entonces de 'El País'], un tipo, Jesusito, le conozco desde que estaba en 'Pueblo' y yo, estaba enfrente, en la calle Huertas, en la comisaría.

Pero incluso en este punto el comisario no es sincero. Según informó el propio Ayuso años más tarde, y apuntó el propio Villarejo en su agenda, hubo una conversación más con el periodista. No se trató de un encuentro, pero sí de una llamada que le hizo primero Jorge Rodríguez, el periodista de El País que acompaña a Ayuso a la reunión, unos días después de esta y justo antes de publicar el 9 de marzo de 2015.

En las agendas del comisario esta llamada telefónica aparece registrada con fecha 10 de marzo, al día siguiente de la publicación. En estos documentos se observa que junto a este apunte figura un abundante número de llamadas a otros periodistas de distintos medios y con los que tiene relación de años. Sin embargo, estos contactos se intensifican desde el día en que Público puso en primicia al comisario en portada (15 de enero de 2015) y aumentan de forma exponencial desde la publicación del primer artículo de Ayuso.