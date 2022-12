Néstor Rego (BNG): "Este Gobierno solo entiende de matemáticas y muy poco de política"

El BNG volvió a tener presencia en el Congreso tras los comicios de 2019 de la mano de su único diputado, Néstor Rego (Vicedo, 60 años). Apoyó la investidura de Pedro Sánchez, pero no ha apoyado la mayoría de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de coalición ni ninguno de sus tres presupuestos porque "no son los adecuados para nuestro país por una inversión insuficiente". En una entrevista con 'Público', el político gallego señala los compromisos "incumplidos" por el Ejecutivo, así como los retos más urgentes para lo que resta de legislatura.

De votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez a no apoyar las principales medidas de este Gobierno, incluidos los tres Presupuestos. ¿Forma o no forma parte el BNG de la mayoría progresista y plurinacional que sustenta la legislatura?

"Nuestro criterio político es absolutamente independiente"

Nosotros estamos en el Congreso para defender los intereses de Galicia y de las clases populares de nuestro país, y eso es lo que hacemos. Lo hicimos apoyando la investidura, a cambio de un acuerdo que desbloqueaba la agenda gallega con medidas muy positivas, y luego hacemos también cuando denunciamos unos presupuestos que no son los adecuados para nuestro país por una inversión insuficiente, que no atiende las necesidades del presente y mucho menos compensar la deuda histórica en inversiones (tanto en infraestructuras como servicios en nuestro país). Actuamos con independencia de criterio, votando a favor de aquellas iniciativas que consideramos positivas y rechazando las que consideramos negativas. Lamentablemente, a lo largo de estos tres años, hubo bastantes que no contaron con nuestro apoyo y otras que sí porque, como digo, nuestro criterio político es absolutamente independiente y se basa en la defensa de los intereses de las mayorías sociales particularmente de nuestro país.



¿Por qué el BNG no es tan "aliado" del Gobierno como ERC y EH Bildu? Las tres formaciones van en bloque en muchas iniciativas.

"El Gobierno cuenta los votos y, una vez los tiene, pues ya no le preocupa nada más"

Parece que este Gobierno solo entiende de matemáticas y muy poco de política. Cuenta los votos y, una vez los tiene, pues ya no le preocupa nada más. Desde nuestro punto de vista, esto es un error porque las alianzas se deben establecer sobre la confianza y sobre el respeto mutuo. En la investidura, por cierto, el BNG votó a favor mientras que ERC y EH Bildu se abstuvieron.

La situación cambió también porque la situación de nuestras naciones es diferente. El contexto político que se da en cada una de las naciones es diferente y nosotros respetamos la actuación de otras fuerzas en función también de los intereses de de su país. Pero insisto, nosotros actuamos en función de los intereses de las mayorías sociales del Estado español, en muchos casos. Por ejemplo, fuimos la única fuerza política que presentó una enmienda la totalidad a los planes de pensiones de empleo porque creemos que es negativo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Estado español (en la medida que abre la vía la privatización del sistema público de de pensiones). También, presentamos una enmienda a la totalidad contra el fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico porque entendemos que es negativo para el conjunto de las clases populares. O presentamos 350 enmiendas a los Presupuestos Generales, no solo en relación a la inversión en Galicia, sino rechazando ese incremento injustificado del gasto militar.

¿En qué está incumpliendo este Gobierno sus responsabilidades con Galicia?

Hay aspectos de ese acuerdo de investidura que están siendo cumplidos o que fueron cumplidos, lo cual nos parece muy bien, como las rebajas y descuentos en la AP-9, la ejecución de la regeneración de la ría de O Burgo, que está en proceso; algunas infraestructuras, como la modernización de la línea de ferrocarril de Ourense-Lugo; o la licitación de la conexión ferroviaria con el puerto exterior de A Coruña, pero hay muchas otras que no fueron ejecutadas y que no lo van a ser en la legislatura porque estos fueron los últimos presupuestos.

Por ejemplo, el compromiso de incrementar las pensiones mínimas, un compromiso, por cierto, de los partidos del gobierno también con su propio electorado; el de atender la crisis industrial en nuestro país con un proceso de transición justa en As Pontes o Meirama, o incluso con un Estatuto del Consumidor electro intensivo adecuado; o el compromiso de atender también a la normalización de nuestra lengua y nuestra cultura en la Administración del Estado o los medios de comunicación que dependen del Estado, etc.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. — JAIME MORATO

Su escaño devolvió la presencia del BNG en el Congreso esta legislatura. ¿Qué balance hace de su presencia en el Congreso? ¿En qué ha ayudado a mejorar la vida de la ciudadanía gallega?

De lo que nos podemos sentir orgullosos es de actuar, precisamente, con coherencia en la defensa de los intereses de nuestro país, de la de las clases populares de Galicia y de las clases populares del Estado español. Mantener siempre esa coherencia con independencia de cual sea la posición de otras fuerzas políticas, más allá de la consecución de objetivos concretos, como estos a los que hacía referencia.

Lo cierto es que no hubo y no hay problemas sociales en Galicia o en el Estado español que el BNG no pusiese sobre sobre la mesa y eso, muchas veces, no se valora lo suficiente, pero es importante. Ya sabemos que de aquello de lo que no se habla, no existe. Por lo tanto, el primer paso para poder resolver un problema es introducirlo en el debate político y esto lo hacemos de forma permanente; unas veces con más éxito inmediato y otras con menos, pero sentando siempre las bases para que puedan ser resueltos esos esos problemas.

Esta semana hemos vuelto a hablar de la situación del ferrocarril en Galicia, de la inexistencia, por ejemplo, de un servicio de Cercanías como existe en el conjunto del Estado español. Lo hicimos responsabilizando simultáneamente al Partido Popular, pues gobernó durante muchos años con una ministra, que además es ahora diputada por Galicia, como es Ana Pastor, y que no hizo nada por resolver esta situación, y al Partido Socialista, que en los últimos cuatro años tampoco hizo absolutamente nada. Nosotros tenemos la certeza de que la insistencia del BNG, como muchas otras ocasiones sobre este asunto, como sobre cualquier otro, va a acabar por dar resultado.

La tensión ha aumentado en los plenos por el comportamiento de la ultraderecha y, sin embargo, fue a usted a quien la mesa abroncó por llamar "corrupta" a la monarquía. ¿Hay doble vara de medir?

Algunas veces parece que sí, efectivamente, pero en todo caso hay cuestiones que habitualmente se permiten en el debate político, cuando se ataca a la izquierda y particularmente, a fuerzas independentistas, y hay otras en las que no hay ninguna permisividad; todo lo contrario, ya que se coarta un derecho fundamental de un diputado como es expresar su posición política sobre una institución del Estado como es la monarquía. Más incomprensible aún cuando lo que estamos diciendo es algo que es conocido; creo que hoy nadie niega la corrupción en la monarquía, incluso la implicación del actual jefe del Estado en actuaciones corruptas.

"Es evidente que el PSOE tiene especial interés en continuar esa política de protección de la monarquía"

Es conocida su relación con la Fundación Lucum, de la que se pudo beneficiar y que fue receptora de dinero procedente de actuaciones corruptas por parte de Juan Carlos I, pero parece evidente que el PSOE tiene especial interés en continuar esa política de protección de la monarquía y ahí coinciden además con la derecha y con la ultraderecha sistemáticamente. Son más de 12 las solicitudes de comisiones de investigación que presentamos distintas fuerzas políticas del soberanismo de la izquierda para que se investigue la corrupción de la monarquía, y todas fueron rechazadas con el voto del PSOE, PP y Vox, y esto es significativo.

Hace ya más de medio año que Feijóo llegó a la política estatal. Ustedes le conocen muy bien en Galicia. ¿Cómo le definiría?



Creo que es un prototipo de lo que representa el Partido Popular contra lo que se dijo durante mucho tiempo. No es que ahora tenga mayor exposición, es que, lamentablemente, algunos sectores de la izquierda progresista, incluidos sectores mediáticos de la izquierda progresista, se dedicaron durante mucho tiempo a alabar a Feijóo como una persona moderada y buen gestor. Nada parecido a la realidad. Nosotros denunciamos siempre que esto no era así. Es tan ultra como cualquier otro del Partido Popular. De hecho, participó en algunas de las actuaciones más decididamente reaccionaria del PP, como la manifestación de Colón, y es un pésimo gestor en función de criterios de utilidad pública y social. Seguramente, fue un buen gestor para todos aquellos sectores económicos que, a lo largo de más de una década, se beneficiaron de su política de deterioro y privatización de servicios públicos fundamentales, particularmente la sanidad o los servicios asistenciales o también la educación o muchos muchos otros.

"Feijóo es tan ultra como cualquier otro del Partido Popular"

Lo que mucha gente está descubriendo, para nosotros, para los galegos y galegas, no es nada novedoso. Eso es Feijóo, un político de la derecha, reaccionario, españolista y muy mal gestor o, en todo caso, que gestiona a favor de los intereses de una minoría.

Otra cosa es que ahora, efectivamente, haya muchas más personas que conozcan esa faceta de Feijóo que el BNG denunció durante muchos años en un contexto de control mediático extremo como el que existe en Galicia, en el que no hay alternativas mediáticas, por lo menos con capacidad de llegar al conjunto de la de la sociedad. Y Feijóo se benefició especialmente de ese control mediático utilizando, además, recursos públicos para fortalecerlo.

¿Cuáles son la principales leyes que quedan por sacar en lo que queda de legislatura para el BNG?

El balance que hacemos de los tres años de legislatura es bastante decepcionante porque, aunque hubo algunas medidas que fueron en la buena dirección, casi siempre fue a partir de la presión social y política (entre otra, la que ejercimos las fuerzas de la izquierda soberanista), y también, casi siempre, de forma parcial e insuficiente al no adoptarse aquellas reformas estructurales que pueden poner una solución. Un ejemplo, la reforma integral del sistema eléctrico eliminando el mercado marginalista, pero incluso a actuaciones como topar el precio de la electricidad y los combustibles en el mercado final sin compensación a las empresas. Durante el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, las grandes energéticas no solo no perdieron sino que salieron ganando. Ahora hay un impuesto sobre la mesa que también llega tarde y que sigue siendo parcial y temporal. Nos parece que debería ir mucho más allá, pero claro, el Gobierno aún no ha cumplido compromisos esenciales.

"El PSOE saca de forma más desacomplejada su verdadera posición sobre algunos asuntos"

Por ejemplo, ese 50% de financiación de las actuaciones de la Ley de dependencia. No cumplieron incluso en violencia de género, pues en el acuerdo de investidura está también la creación de tres juzgados de violencia de género en nuestro país que no fueron incluidos en ninguno de los presupuestos. Por lo tanto, que no lo van a hacer. No cumplieron derogando la ley mordaza aún. En relación con el delito de sedición, nos parece bien que se derogue, pero no que sea sustituido por un delito de desórdenes públicos agravados que va a permitir seguir penalizando la movilización social y que, incluso, puede tener una aplicación más amplia y más extensa. No ha salido adelante todavía la Ley de Vivienda para también poner coto a esa escalada de precios de la vivienda, especialmente de la vivienda en alquiler. No hay una verdadera política de vivienda pública por parte de este Gobierno; ni siquiera se quiere transferir los miles de inmuebles parados que tiene la Sareb a las comunidades autónomas para poder hacer con ellos política de vivienda. En el caso de Galicia, son 3.000. No vamos a hablar ya de la ley trans; veremos lo que lo que sucede.

Da la impresión, y estos días se aprecia la preocupación (por lo menos esto es lo que dicen desde Unidas Podemos) por el hecho de que, una vez fueron aprobados los Presupuestos, el PSOE saca de forma más desacomplejada su verdadera posición sobre algunos asuntos. Y de ahí esa preocupación, por lo tanto, de que haya elementos que no salgan adelante durante esta legislatura y que, a nuestro juicio, también son importantes.