'La niña que tenía dos papás' y otros libros que Vox ha retirado del área infantil de la biblioteca de Burriana

Vox continúa su censura cultural en los municipios en los que gobierna junto al PP. La concejalía de Cultura de Burriana, en manos del partido ultraderechista, ha ordenado la retirada de libros de temática LGTBI+ de la sección infantil y juvenil de la biblioteca municipal de la localidad castellonense. Desde Vox argumentan que deben "proteger a los menores de contenidos pornográficos y escandalosos".

Tras conocer la noticia Eduardo Rubiño, concejal de Más Madrid, ha denunciado la decisión. "¿Les molesta este cuento o lo que les molesta son nuestras vidas? Lo que les molesta es sencillamente que tengamos [el colectivo LGTBI+] cabida en esta sociedad y que formemos parte de la sociedad en pleno derecho y en condiciones de igualdad. Esto es lo que trae Vox: censura de libros, auspiciada y posibilitada por gobiernos del PP", ha declarado.

Jesús Albiol, el concejal de Cultura de Burriana, ha acusado a la izquierda de "pervertir a los menores con unos libros escandalosos con contenidos sexuales explícitos que para nada son educativos".

Este edil es el mismo que anteriormente vetó cinco publicaciones de libros editados en catalán. Ahora, Albiol ha anunciado mediante un comunicado que más de una decena de libros pasarían a "un área especial para adultos" ya que, a su parecer, no cuentan con un contenido apto para menores.

Los libros tratan temas como la identidad de género y los diferentes modelos de familia

Los "contenidos escandalosos y pornográficos" a los que se refiere Vox al hablar de los libros infantiles son temas como la identidad de género y los diferentes modelos de familia.



Una de las obras censuradas es La niña que tenía dos papás de Mel Elliott, el título habla por sí solo. Este breve libro dirigido a niños a partir de cinco años busca normalizar los diferentes tipos de familias. "No en todas las familias hay un papá y una mamá. Yo tengo dos papás que se quieren mucho", relata la protagonista del cuento.

Otro de ellos es Ahora me llamo Luisa de Jessia Walton, una historia sobre un osito que está triste porque siempre se ha sentido una osita. Un cuento sobre género y amistad en el que, una vez más, se busca educar en la normalización de las personas trans. "Dentro de mí, siempre he sabido que soy una osita y no un osito. Me gustaría llamarme Luisa y no Luís", dice la protagonista. Un mensaje a lo que sus amigos responden con total normalidad, ya que lo importante para ellos es que sigue siendo su amiga.



Portada de 'Ahora me llamo Luisa'. — Algar Editorial

Sobre este mismo tema trata Soy Jazz, el relato de una niña trans que intenta mostrar que el colectivo no debe ser visto como raro o diferente, ya que Jazz es una niña más en su escuela.

Familiario de Mariana Pérez-Duarte es otro de los "peligrosos" cuentos infantiles que quiere apartar Vox. Un libro en el que la familia es la protagonista. Siendo un homenaje a la diversidad de familias que existen, desde aquellas formadas por padres divorciados hasta las integradas por dos personas del mismo sexo.

Sobre la discriminación y los estereotipos de género trata Kike y las barbies. Un niño al que le gusta jugar con las famosas muñecas mientras sus compañeros prefieren el fútbol, algo que en un principio él reprime hasta que un día decide llevar su barbie al colegio. Un libro sobre libertad y diversidad que deja una gran lección a todos los niños: la importancia de ser uno mismo.



Portada de 'Kike y las barbies'. — Gato Sueco Editorial

Unos libros que tienen un tema en común: educar sobre la diversidad y el respeto desde las edades más tempranas, atendiendo así a las diferentes realidades acordes al mundo y los tiempos en los que vivimos.

Otros de los títulos que Vox busca apartar de las estanterías infantiles y juveniles son MAMO de Alejandra Castelló, Marisa Morea y Babeth Ripoll, Mi pequeño unicornio de Celia Soro, Niñas y Niños de Aingeru Mayor y Susana Monteagudo o Un món de famílies de Marta Gómez Mata.