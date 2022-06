"No me queráis tanto y votarme un poquito más", proclama Marín en el cierre de campaña de Ciudadanos 

La suerte está echada. Con los focos recién apagados, Ciudadanos cuenta las horas que restan para la noche del domingo, momento en el que se conocerá el destino de esta formación política y de su candidato, el hasta ahora vicepresidente andaluz Juan Marín. Este viernes, en el cierre de campaña, el aspirante del partido naranja animó a los suyos en clave de remontada.

El último mitin de Ciudadanos ha tenido lugar en Sevilla. Conscientes de los pronósticos que aparecen en el horizonte de Andalucía –una comunidad en la que el partido de Inés Arrimadas podría desaparecer del Parlamento–, el cierre de campaña ha sido un último ejercicio de confianza en dar vuelta los malos presagios.

"Hoy ya nadie mira a Andalucía por encima del hombro. Hoy nos miran con mucha envidia", proclamó Marín poco después de las 21.00, mientras algunos militantes levantaban las banderas andaluzas que se habían repartido con el mitin ya empezado. "No me queráis tanto y votarme un poquito más", bromeó a continuación, recurriendo así a la histórica frase de Julio Anguita.

Marín reivindicó todos y cada uno de los días de gestión de Ciudadanos en el Gobierno de coalición con el PP en Andalucía. "Somos necesarios, somos decisivos y además somos los únicos que hablamos claro", reivindicó.

El candidato se mostró convencido de que "los andaluces le van a dar la vuelta a los sondeos". "Este partido no se ha terminado", remarcó. Entonces lanzó una de las frases clave de su discurso: "Vamos a gobernar con el PP, no hay otra opción para Andalucía".

"No es un trampolín"

Poco antes, Arrimadas se aferró también a los "logros" de su partido en el gobierno autonómico. "Hemos tenido que hacer en 15 días lo que otros llevan tres años y medio haciendo, explicar lo que hicimos en la Junta de Andalucía", subrayó.

Defendió que, en su caso, "Andalucía no es el paso previo a nada" ni tampoco "un trampolín". "Esta es la comunidad en la que he nacido, en la que me he criado, en la que empecé a trabajar…", defendió.

Aseguró además que hay trackings electorales que "dan suma", en alusión a un hipotético nuevo acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos. "Tenemos la mayoría en intención de voto, hagámosla real", subrayó.

Durante el mitin también intervino Rocío Ruiz, candidata de Ciudadanos por Cádiz y consejera de Igualdad en la Junta de Andalucía. En su discurso habló de un sueño algo lejano: "19 de junio de 2026, en un lejano domingo caluroso, la gente votó a Ciudadanos y volvimos al Gobierno de Andalucía". "Cuando se cree en Andalucía hay que soñar en grande", explicó Ruiz. A corto plazo, pronosticó que a partir del próximo lunes seguirá de consejera "cuatro años más".