No nos sale de los "criterios técnicos" limitar las hipotecas: COPE y La Sexta, en defensa de la banca

Empecemos por la derecha y la ultraderecha mediática que, como os podréis imaginar, ha salido con todo a posicionarse en contra de las propuestas de Podemos y de ERC para limitar las subidas de las hipotecas.



OkDiario: "Las hipotecas y la última ocurrencia de la izquierda. La izquierda, con estas propuestas, alimenta la inseguridad jurídica, que ahuyenta inversiones, perjudica a la economía y al empleo, dejando a todos los ciudadanos más empobrecidos". Todos los clásicos juntos en la misma frase.

Otro ejemplo. La radio de la Iglesia, la COPE, pregunta sobre esto a un "experto", que es como se suele llamar en los medios de comunicación a quienes se ponen una corbata e intentan colarnos su ideología neoliberal como si fueran argumentos técnicos, objetivos e irrefutables.

¿Y qué me dicen del otro "argumento"? "Pobres bancos, no se les puede pedir ese esfuerzo... encima hasta les quieren cobrar un impuesto".

Total, pobrecitos... Les estamos asfixiando.

En el primer semestre de este año, la gran banca ha ganado más de 10.000 millones de euros, que supone multiplicar sus beneficios. El Santander ha ganado un 33% más que en el primer semestre del año pasado, el BBVA un 57% más, Sabadell un 78% más, Bankinter un 11% más o Unicaja un 62% más, según sus propias cuentas de resultados.

Oh, vaya. Así que hay bancos que están ganando un 80% más que hace un año sacando provecho de la guerra, la inflación y la crisis. "Esto dónde se ha visto", como dirían los buenos cristianos de la COPE. Que siga la fiesta.

Noticia de RTVE: "El límite a hipotecas variables no convence al sector". Y otro "experto" que pone sus "criterios técnicos" encima de la mesa, en la Cadena SER: "No se puede, Europa no nos deja, perturba a los mercados". Los argumentarios que se escuchan en la SER, indistinguibles de la COPE.