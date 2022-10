Noche larga, mañana intensa y foto de unidad: así se cerró el último Presupuesto del Gobierno de coalición

La última gran negociación en el seno del Gobierno de coalición no se sale del guion. Como ha sucedido con prácticamente todas las medidas clave de la legislatura, PSOE y Unidas Podemos cerraron este martes los Presupuestos Generales del Estado de 2023 tras una noche larga e intensa de negociaciones.

Durante buena parte del lunes, en ambas formaciones se daba por hecho que habría un pacto presupuestario que permitiera llevar las cuentas al Consejo de Ministros de este martes. El plan fiscal aprobado la semana pasada había despejado mucha de la maleza del camino que los dos partidos recorren desde el mes de agosto, cuando comenzaron a negociar los PGE de 2023.

A medida que pasaban las horas, el acuerdo parecía más inminente, y, aunque no había demasiada información de los equipos negociadores, el ambiente era más propicio a un pacto que a un desencuentro. Las tornas viraron completamente, durante pocas horas pero con una intensidad notable, cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, desveló que había "profundas diferencias" entre el PSOE y Unidas Podemos.

En una entrevista en la Cadena SER a las 22.30, Díaz insistió en que no había acuerdo, y no pudo garantizar que los Presupuestos se llevaran al siguiente día al Consejo de Ministros, tal y como tenía planeado el Ministerio de Hacienda.

Este martes, en Moncloa no ocultaban cierto malestar con la entrevista realizada por Díaz y por el mensaje que transmitió. Algo que en todo caso consideran las voces consultadas que forma parte de la "liturgia" negociadora en este tipo de temas.

Para el ala socialista del Gobierno, "los grados de maximización de los problemas en las negociaciones" son legítimos pero consideran que el acuerdo nunca estuvo en peligro realmente. "Lo teníamos bastante claro", afirman tajantes desde el Ministerio de Hacienda.

Problemas con la Ley de Familias

Los dos principales escollos residían en materias diferentes pero que afectaban a toda la negociación (quizá por eso la vicepresidenta segunda afirmó durante su entrevista que "las negociaciones son globales, íntegras, o hay acuerdo o no lo hay"). En concreto, PSOE y Unidas Podemos no se ponían de acuerdo ni en el impulso de la ley de familias ni en recuperar el 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación para las personas desempleadas.

Los principales últimos escollos fueron los detalles de la ley de familias y la prestación por desempleo

En el primer caso, el equipo negociador de Unidas Podemos había acudido a la mesa con dos peticiones claras: la aprobación de una ley de familias y el desbloqueo de la ley de vivienda. La primera norma es la que estaba más vinculada a los Presupuestos, ya que se trata de una ley que contempla ayudas, permisos y medidas cuyo elevado coste económico marida bien con un Presupuesto, y tiene el riesgo de nacer muerta si no se dota de una importante financiación. Para UP era prioritaria, pero las discrepancias con el PSOE bloqueaban el acuerdo.

En el segundo caso, según ha podido saber Público, el Ministerio de Economía era reticente a recuperar el 60% de la base reguladora de los desempleados a partir de los seis meses, ya que Hacienda no ponía demasiados impedimentos a esta medida.

No fue hasta pasada la una de la madrugada cuando las conversaciones se encauzaron y el acuerdo embocó la luz al final del túnel. Ambas formaciones se comprometieron a aprobar una ley de familias en octubre y el Departamento de Nadia Calviño aceptó revertir los recortes de las prestaciones para desempleados.

"UP quería muchas cosas, pero una negociación es una negociación", reconocen, satisfechos con el resultado final, fuentes de Moncloa. Para dejar el protagonismo de esta ley a UP, Montero y Hacienda optaron por no explicar demasiados detalles de los avances conseguidos.

Lo que estuvo fuera de toda negociación, sin embargo, fue el aumento del gasto en Defensa. Pese a que Unidas Podemos y PSOE habían chocado durante meses en este asunto, no ha supuesto un punto divergente en la recta final. El presupuesto, eso sí, aumentará un 25,8%, afectando por un lado a los salarios públicos y, por otro, a planes especiales que no computan en el gasto global de los PGE. Pablo Echenique, portavoz de UP en el Congreso, cargó duramente en sus redes sociales contra "el aumento unilateral en el gasto en defensa", algo que calificó como "una vergüenza".

El anuncio del acuerdo

El acuerdo definitivo, sin embargo, no se anunció hasta las 7.00 horas del día siguiente. Algunas voces apuntan a que lo que se había cerrado de madrugada era el acuerdo presupuestario, pero no el texto legislativo (los Presupuestos propiamente dichos) que tenían que llevarse al Consejo de Ministros; de ahí que el tiempo que transcurrió entre el pacto y el anuncio se debiera, según estas fuentes, a la redacción de la norma.

Otras voces sin embargo transmiten que la noche no ha sido tan larga como parece y que los equipos pudieron dormir, "poco", del lunes al martes. En este punto, las versiones de ambos lados coinciden en que los flecos pendientes no estaban dentro del libro amarillo de Presupuestos que ha exhibió Montero el martes en Moncloa. "No se puede presentar un libro así en cuatro horas y unos PGE no se hacen en cuatro horas", afirman desde Hacienda.

Si el guion de las grandes leyes se respetó en la negociación, la cosa no fue distinta en la escenificación. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se reunieron a las 9.00 horas, antes de la celebración del Consejo de Ministros, y se convocó a los medios gráficos para tomar fotografías del encuentro. Noche larga, mañana intensa y foto de unidad para los últimos Presupuestos de la legislatura. Ahora queda atar los apoyos del resto del grupo parlamentarios como ERC, EH Bildu y otras fuerzas. Y ya han dicho que no lo pondrán fácil. La Ley de Vivienda sobrevuela en el ambiente.