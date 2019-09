La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ha afirmado que no revocará el decreto que nombra a su hermana como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros, algo que le pidieron expresamente desde Más Madrid Ganar Móstoles, su socio de Gobierno.

Así lo ha manifestado en declaraciones a la Cadena Ser Madrid Oeste, recogidas por Europa Press, donde también ha asegurado que nadie del PSOE-M se ha puesto en contacto con ella ni le han pedido que anule el decreto "porque no estamos incurriendo en ninguna ilegalidad".

Respecto a esto, el PSOE-M dijo este martes que se habían puesto en marcha los mecanismos y procedimientos que sus normas internas establecen para aclarar el citado contrato.

Noelia Posse no cede y mantendrá a su hermana y a su tío colocados a dedohttps://t.co/R5drAMnEWm

La regidora socialista afirma que no ha recibido ninguna llamada del PSOE madrileño por este asunto pic.twitter.com/5ypNeNCZB7 — Cadena SER Madrid (@SER_Madrid) September 11, 2019

Por su parte, la regidora que reconoce que es posible que hay compañeros no lo comparta, pero que hay otros que "sí lo ven correcto", ya que el código ético y los estatutos del partido "no dice nada al respecto y por eso todos los alcaldes, ministros y consejeros pueden llevarlo a cabo porque no lo tasa".

Por todo ello, Posse está convencida de que no le van a pedir que revoque el cargo que ocupa su hermana. "No creo que me lo vaya a pedir porque todos los partidos se organizan en su autonomía local, regional o nacional como creen conveniente que tienen que hacerlo", ha subrayado.

"Los ciudadanos le otorgaron la responsabilidad de gestionar una gran ciudad como es Móstoles, como todos sabemos salpicada por la corrupción –Púnica, Gurtel y Lezo– y que, por tanto, tiene la obligación de rodearse de las mejores personas posibles, cualificadas y de absoluta confianza", ha señalado.

"La conciencia muy tranquila"

Mismo argumento que aplica en la explicación del ascenso de su tío –que hasta junio era funcionario del área de Cultura– como cargo de director técnico administrativo de Deportes, con un complemento salarial de "1.607 euros al mes".

Aquí, la primera edil también ha defendido su labor destacando que lleva "40 años trabajando el Ayuntamiento" y que tiene una "trayectoria deportiva intachable", negando que se necesite una titulación específica para ocupar este cargo.

Al final de la entrevista, en declaraciones a los medios ha insistido en que tiene "la conciencia muy tranquila", mientras un vecino aprovechaba para reprocharle la subida de sueldo de la Corporación de "hasta un 17%", mientras su pensión "solo sube un 0,25% anual".

A lo que la regidora ha contestado que se circunscribe a la "subida general de la masa salarial provocada por el incremento de grupos municipales", derivado de las últimas elecciones.