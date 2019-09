La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, sigue acumulando polémicas por sus nombramientos a dedo. Esta vez, el juzgado número 5 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha tumbado la contratación de Miguel Espelosín como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento por no cumplir los requisitos del puesto, según informa la Cadena SER.

En concreto, la sentencia -contra el que cabe recurso de apelación- establece que no se puede demostrar que Espelosín tenga una experiencia profesional previa de 15 años tal y como se pedía en las bases de la convocatoria en 2018. "No reúne los requisitos de acreditar una experiencia profesional previa de quince años, en el ámbito de la actividad", y que en el mejor de los casos, sería de "casi 14 años".

Por este motivo, el magistrado ha estimado el recurso interpuesto por uno de los ocho candidatos al puesto entendiendo que la actuación administrativa no era ajustada a derecho y anulando, por tanto, la resolución impugnada por el Ayuntamiento, y el nombramiento de Espelosín como gerente de Urbanismo.

Este nuevo caso se suma a los contratos a dedo de la alcaldesa del municipio que han provocado polémica. En dos semanas, cuatro de los fichajes de Posse han renunciado a los puestos o subidas de sueldos, entre los que se encuentran su hermana y una amiga de la infancia.

La alcaldesa no se plantea dimitir y asegura que no ha "cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad". "Yo nombro cargos de confianza, a personas que conocemos y en quienes creemos confiar y no sabemos luego que pude pasar con ellos. Lo importante es rectificar y seguir trabajando", afirmó.