Llegan las últimas 48 horas que pueden evitar una repetición electoral, pero no hay ningún movimiento claro para desbloquear la situación política. Podemos, después de la última oferta que realizó a los socialistas, sólo espera que la ronda de contactos con el rey cambie la posición del presidente en funciones.

"El rey tiene bien clara sus funciones porque están recogidas constitucionalmente. Aún así, lo que esperamos es que haga entender a Pedro Sánchez lo que ha entendido el resto de España y de formaciones políticas: que el bipartidismo se ha acabado. Hay que hablar, dialogar, pactar y compartir responsabilidades, como se hace en muchas Comunidades Autónomas y en el resto de Europa", explica la portavoz de la ejecutiva del partido morado, Noelia Vera.

La portavoz sostuvo que en estas últimas horas todavía hay "margen" para que "Sánchez decida si ir a elecciones o quiere buscar un acuerdo". "Nuestra predisposición sigue ahí", insistió.

En Podemos ya cunde el desánimo y tienen claro que el presidente en funciones quiere ir a elecciones: "Dos no negocian si uno no quiere, y Sánchez lo tiene decidido desde hace tiempo", consideró en rueda de prensa tras la ejecutiva del partido. También confirmó que no ha habido ninguna conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y explicó que las únicas conversaciones entre otros dirigentes han tenido que ver con "el funcionamiento del Congreso".

Vera también insistió en que su formación ha cedido suficiente a lo largo de estos meses: el veto personal de Iglesias, aceptar menos proporcionalidad de la que les tocaría por los resultados de las elecciones y la última propuesta de negociar una coalición temporal.

Por esto dijo que espera que con la ronda de contactos con el rey se pueda desbloquear la situación. "El bipartidismo se ha acabado y Sánchez es el único que no lo entiende. Dado el momento en el que estamos, quizás con esta ronda de conversaciones pueda entender un poco más que este es el panorama", insistió.

Como apuntó Vera, el rey tiene "recogidas claramente sus competencias en la Constitución Española". El artículo 99 de la CE establece que el monarca debe proponer un candidata a la Presidencia del Gobierno tras la consulta con los representantes políticos, tal y como ya hizo. También indica que, si el candidato no consigue la confianza del Congreso para la investidura, "se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores".