La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar para saber si el nombramiento provisional de Dolores Moreno, –la hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP)– al frente de un conservatorio público de danza –dependiente de la Junta de Andalucía– fue legal o no. Según ha podido saber Público las diligencias abiertas se llaman preprocesales y están destinadas a dar un margen de maniobra a los fiscales para examinar cualquier asunto de cualquier jurisdicción, no necesariamente penal, antes de poner en marcha la maquinaria judicial.

La actuación de la Fiscalía se produce tras una denuncia presentada por Esperanza Utrera, a quien la delegación de Educación en Málaga, en manos de Ciudadanos, relegó sin explicar de manera suficiente las razones para ello en favor de Moreno a pesar de haber obtenido más puntos que la hermana del presidente en una prueba efectuada por la inspección educativa y que, según ha defendido el propio consejero de Educación, Javier Imbroda, era innecesaria.

Dolores Moreno es hoy la directora en funciones del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Fue nombrada por la Junta de Andalucía de forma provisional el pasado 14 de julio tras la jubilación del anterior director. Ocupará el puesto hasta que se abra el año próximo el procedimiento ordinario para elegir al nuevo director o directora.

Hay un decreto que regula el caso de jubilación de un director. En él, se establece que la delegada de Educación “nombrará director o directora en funciones a un profesor o profesora funcionario de carrera preferentemente del centro docente”.

El consejero Imbroda el pasado mes de septiembre dijo lo siguiente en el Parlamento de Andalucía: “Es decir, con la norma en la mano, es la delegada territorial la que procede a nombrar sin que pueda hacerse ningún concurso de méritos”. Imbroda dijo también: “El concurso de méritos es de aplicación, insisto, para el procedimiento ordinario, pero en ningún caso está previsto en el procedimiento extraordinario”.

O dicho de otra manera. La delegada puede, según el decreto, decidir lo que quiere.

Sin embargo, la delegada eligió no de manera discrecional, como le permite la norma, sino con un informe sobre la mesa que fue elaborado por la Inspección Educativa y que contenía un concurso de méritos. Para hacer ese informe, el inspector acudió a un baremo de puntos, en principio, objetivo. Y resultó que Dolores Moreno quedó en segundo lugar. Había en el conservatorio otras personas más que querían optar al puesto de directora en funciones. Y una de ellas, Esperanza Utrera, la denunciante, tenía, según la Inspección, más méritos, más puntos que la hermana del presidente.

El Gobierno andaluz ha venido aferrándose a ese expediente de la inspección para tratar de hacer ver que el nombramiento se produjo por decisión de “los técnicos” y no por una decisión discrecional de la delegada de Educación, algo a lo que le habilita la norma.

Así lo explicó el consejero Imbroda en el Parlamento el mes de septiembre pasado: “¿Ha nombrado la delegada territorial, en este caso de Málaga, a esta señora como directora en funciones? Sí, y lo hizo con fecha 14 de junio de este año, hasta el 30 de junio de 2020. ¿Lo ha hecho de forma arbitraria? Rotundamente no. ¿Y por qué no? Porque, con fecha de 10 de junio de 2019, encima de la mesa de la delegada territorial de Málaga hay un informe firmado por el jefe de servicio de Inspección que dice, y lo leo textualmente: “Adjunto remito propuesta de nombramiento de directora de este centro de Málaga ante la próxima jubilación del actual director el próximo día 13 de junio. Se propone el nombramiento de doña María Dolores Moreno Bonilla como directora de este centro, desde el 14 de junio de 2019 hasta el 30 de junio del 2020”. Firma, el jefe de servicio de Inspección. Por tanto, la delegada nombra a quien le proponen los técnicos con criterios técnicos”.

Enchufismo

Por ello, una de las preguntas en este caso hoy sin respuesta es: ¿por qué se hizo un concurso de méritos innecesario para acabar nombrando a la hermana del presidente cuando sacó menos puntos que otra aspirante?

El PSOE cree que se hizo así para “disfrazar” el nombramiento “con vestigios de legalidad” y para que el peso de la decisión no recayera sobre la delegada, sino sobre los técnicos. Los socialistas consideran este un caso claro de enchufismo.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo en agosto pasado sobre el nombramiento de su hermana lo siguiente: “Como presidente respeto todos los procedimientos que efectúan los órganos de la Junta de Andalucía y la inspección educativa, único órgano competente en una selección de personal que ha sido limpia y transparente”.

“Nunca me he entrometido ni he hecho ningún tipo de injerencia en ninguna de las actuaciones de la inspección educativa, la educación o cualquier otro órgano educativo. Jamás he intervenido en nada. Soy muy respetuoso con esas decisiones. Me sorprende mucho el uso que algunas formaciones políticas están haciendo. Sobre todo del PSOE, que tiene mucho que callar de lo acontecido en estos últimos 37 años. Ahora se hacen las cosas de otra manera y ningún nombre ni ningún apellido va a determinar ninguna selección de personal”, agregó.