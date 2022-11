La nueva campaña de Consumo contra la ludopatía se centra en la negación de los adictos a reconocer el problema

Este lunes por la mañana el Ministerio de Consumo ha publicado en sus redes sociales una nueva campaña contra la adicción al juego. El ministerio ha lanzado un videoclip con mensajes tales como "no apuesto tanto, pero...", "no me he enganchado, pero..." La campaña se ha centrado en el problema que supone la negación de los adictos a reconocer su enfermedad, para lo que el principal reclamo es la palabra "PERO".

Con el hashtag #PERO han querido hacerse eco de una realidad para muchos ludópatas. En el videoclip se hace mención a diferentes formas de juego: casino online, casas de apuestas, bingo; relacionadas con el comportamiento de algunos adictos al juego: mentir cuando se pierde dinero, intentar recuperar el dinero de cualquier manera y en no reconocer el problema.

También se expone el peligro que corren los adictos a perder el trabajo o fracasar en los estudios. En la cuenta de Twitter del Plan Nacional Sobre Drogas han señalado el tipo de perfil habitual de personas que padecen esta enfermedad: "Los más vulnerables los jóvenes en los barrios con amplia disponibilidad de casas de juegos y escasa oferta de actividades culturales".

En el videoclip también se hace mención a las frases habituales de los adictos para no reconocer el problema: "es algo inofensivo para desconectar" o "cuando gano no me puedo controlar y vuelvo a apostar". Como enfatizan desde el Ministerio de Consumo, "los problemas con el juego siempre empiezan con un PERO".