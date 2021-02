Unidas Podemos ha acusado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, de aplazar la publicación de la nueva ley de Vivienda por "motivos políticos". La formación morada considera que la decisión de congelar la ley responde a intereses partidistas; fuentes del partido dicen creer que "como las leyes catalanas en materia de vivienda son de las más avanzadas del Estado", dar a conocer un borrador con medidas "poco ambiciosas" podría dar al traste con el "efecto Illa", vaticinado en las encuestas para las elecciones del 14 de febrero.

Representantes de Unidas Podemos manifiestan estar "preocupados" porque los socialistas "siguen negándose o ignorando" la gran mayoría de propuestas que les han planteado. El pasado miércoles, los socialistas les comunicaron que no habría nuevas reuniones hasta después de las elecciones catalanas, un "retraso" que no comparten, puesto que entienden que la regulación en materia de vivienda "reviste enorme urgencia".

Las disonancias fundamentales radican en la propuesta de obligar a los grandes propietarios a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social, en hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables o en desarrollar medidas "efectivas" que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler. Tampoco ha habido acuerdo en la propuesta de Unidas Podemos de regular los precios del alquiler. Todas ellas son puntos esenciales para la formación morada, pero no para el PSOE.

Ábalos niega que haya "nada paralizado"

El ministro de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha negado este jueves que la negociación de la nueva Ley de Vivienda esté paralizada. En declaraciones a los medios en el Congreso, Ábalos ha dejado claro que su Ministerio "es el proponente" y el que está trabajando en un borrador. "Hay compromiso de presentarlo en el Consejo de Ministros y hay compromisos políticos con nuestro socio de Gobierno, Unidas Podemos, pero el Ministerio proponente es este", ha remarcado.

"Es normal que no nos reunamos hasta que tengamos una posición común dentro del Ministerio", ha dicho Ábalos, quien ha añadido que, "no es un problema de aparcamiento, es un problema de nuestra apropia agenda", después de que se haya desconvocado la reunión prevista para esta semana y que no se espere convocar ninguna otra hasta después del 14 de febrero.

Polémica por la regulación de los precios del alquiler

La regulación de los precios del mercado inmoviliario es una media que está recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado. Unidas Podemos lamenta el silencio del PSOE ante la propuesta que lanzaron que, dicen, fue enviada a los socialistas hace cuatro meses. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defendió que el control de los precios de alquiler se va a llevar a cabo "oyendo a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado".

"Vamos a plantear si ayuntamientos y comunidades autónomas tienen esta voluntad para que a partir del índice de referencia de los precios de alquiler puedan establecer su propio índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y revisable periódicamente", declaró Ábalos hace unas semanas. Asimismo, afirmó que todos los grupos parlamentarios van a tener "una gran oportunidad para opinar, pensar y proponer", ya que al plantearse como un proyecto de Ley, "se genera un proceso de participación".