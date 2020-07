Galicia ha ampliado este viernes el uso obligatorio de las mascarillas "tanto en espacios al aire libre como cerrados, siempre que puedan concurrir otras personas y aunque se guarde la distancia de 1,5 metros".

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, que ha indicado que es preciso "dar un paso más", ya que se está viendo en toda España que la situación es "de máximo riesgo" y ha recordado que el pasado 25 de junio Galicia fue "la primera comunidad" en recomendar usar mascarillas de forma preferente.

Además, durante su intervención tras el primer Consello de la Xunta, después de haber ganado las elecciones del pasado domingo, Feijóo anunció que el Gobierno autonómico ha decidido conceder la Medalla de Oro de Galicia, máxima distinción que otorga la comunidad, a todo el personal de la sanidad y de servicios sociosanitarios que trabajaron y siguen trabajando contra la covid.

La norma entrará en vigor "inmediatamente"

Sin embargo, el uso de mascarillas tendrá excepciones, de modo que no tendrán que usarlo de forma obligatoria las personas con riesgos respiratorios ni las personas que convivan en un mismo lugar, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Tampoco será obligatorio su uso en playas y piscinas durante el momento del baño o mientras las personas no se estén desplazando; así como en los locales de hostelería al consumir, ni mientras se haga ejercicio al aire libre de modo individual siempre que no se cruce con otras personas.

El consumo de alcohol en jardines o lugares al aire libre está prohibido, solo está permitido en terrazas de locales de hostelería

La norma entrará en vigor inmediatamente, una vez se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que establecerá también el régimen sancionador, y la duración será indeterminada, hasta nuevo aviso, ha señalado Núñez Feijóo. El presidente gallego en funciones, además, ha hecho un llamamiento a las personas que visitan Galicia en estas fechas para que se pongan en contacto con las autoridades sanitarias y faciliten información para poder contactar con ellas en caso necesario.

Además de este llamamiento ha hecho dos consideraciones adicionales: una sobre los denominados botellones y otra sobre las reuniones y fiestas familiares.

"Hay que recordar que el consumo de alcohol en jardines o lugares de esparcimiento al aire libre está prohibido, solo está permitido en terrazas de locales de hostelería", ha incidido Núñez Feijóo, que ha pedido la colaboración de las policías locales para luchar contra "el disparate del botellón".

El otro gran problema, además del ocio nocturno, ha continuado Núñez Feijóo, son las reuniones familiares, por lo que ha insistido en la importancia de que no se hagan fiestas particulares en casa. "Recomendamos no hacer fiestas en casa, pero no podemos prohibirlas", ha reconocido Núñez Feijóo, porque afectaría a un derecho fundamental, el de reunión.

Por este motivo, ha pedido al Ejecutivo un "protocolo uniforme y de coordinación" para tratar los rebrotes, cuya falta es "un error en el que el Gobierno insiste y persiste".