Un nuevo frente ha estallado en el seno del Gobierno a raíz de la guía de actuación elaborada por el Ministerio de Trabajo sobre el coronavirus, que ha provocado enfado al más alto nivel en el Ejecutivo.

De hecho, a primera hora de la mañana desde la Secretaría de Estado de Comunicación se emitió un comunicado en el que precisaba que “las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad. Y se añade:“En España todo el Gobierno sigue las indicaciones concretas del Ministerio de Sanidad.

La nota no menciona al Ministerio de Trabajo pero, según fuentes consultadas, es una aviso a que no se puede actuar unilateralmente en este asunto, ya que aseguran que no se tenía conocimiento en Sanidad ni en el área económica del Ejecutivo de la guía que estaba elaborando el ministro de Yolanda Díaz.

En el Gobierno hay satisfacción por cómo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba gestionando la crisis del coronavirus, y consideran esta iniciativa unilateral de la ministra de Unidas Podemos como un grave error.

Ni a los empresarios ni a los sindicatos les ha gustado la guía del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo publicó el miércoles una guía en la que, entre otras cosas, aconsejaba a las empresas a parar la actividad en el caso de que existiera un peligro grave de contagio de coronavirus.

La guía no ha gustado tampoco a los empresarios, ni a los sindicatos, que han abogado porque estos temas se debatan previamente con los agentes sociales antes de tomar cualquier decisión.



Díaz defiende que la guía solo recopila la normativa vigente

Ante las críticas de la CEOE a esta guía, que plantea la paralización de la actividad laboral en caso de peligro "grave, inminente e inevitable" de contagio, la ministra de trabajo ha explicado que solo es una "compilación" de normativa.

Díaz ha explicado que este documento recoge parte de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Estatuto de los Trabajadores, que es el ordenamiento vigente y por ello ha descartado retirarla. Asimismo, ha pedido "tranquilidad a todos los españoles" y ha instado a evitar causar alarma porque el tema "está controlado" y el Ministerio de Sanidad coordina toda la acción ejecutiva.

Díza ha subrayado que si fuera necesario adoptar medidas excepcionales ante el coronavirus "obviamente serán negociadas"

Por su parte, la CEOE ha calificado de "grave error" la publicación de esta guía porque en su opinión genera alerta y confusión, al tiempo que ha criticado que no se les haya consultado.

En ese sentido, la ministra ha subrayado que si fuera necesario adoptar medidas excepcionales para combatir el coronavirus "obviamente serán negociadas" con los interlocutores sociales.

Ante la polémica generada, la Secretaría de Estado de Comunicación ha aclarado este jueves que todas las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas que adoptar corresponden al Ministerio de Sanidad.