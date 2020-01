“La semana que viene el presidente del Gobierno dará a conocer la composición de su Gobierno”. Con este simple mensaje, enviado en torno a las cinco y media de la tarde del martes, el PSOE desmentía todas las informaciones, sostenidas en fuentes del Gobierno al más alto nivel, que aseguraban que este miércoles Pedro Sánchez daría a conocer su Gobierno y que habría un nuevo Consejo de Ministros el viernes.

Desde esa hora, ni desde el PSOE ni desde La Moncloa ha habido ninguna explicación oficial de este inesperado retraso para formar Gobierno, que resulta aún más incomprensible cuando uno de los argumentos que se han barajado para forzar la investidura en fechas navideñas era la necesidad de que España tuviera un Gobierno de forma urgente.

Solo dos horas antes de este mensaje y nada más acabar la investidura, el Gobierno informaba de otro calendario: Sánchez tomaría posesión el miércoles a las 11.00 horas; ese mismo día daría a conocer su Gobierno; los ministros prometerían sus cargos la mañana del jueves; y el viernes se reuniría un nuevo Consejo de Ministros.

Ni siquiera se ha aclarado desde el Gobierno si este viernes habrá Consejo de Ministros, que tendría la peculiaridad de seguir en funciones, aunque el presidente no lo esté. En principio, la reunión de subsecretarios que se celebra los miércoles seguía convocada, y también se mantenía en las previsiones semanales del Ejecutivo, donde se incluía la celebración del Consejo de Ministros. Sin embargo, tampoco se descarta que se pueda suspender la habitual reunión de los viernes.

Especulaciones

Nadie acierta a explicar este retraso, por lo que se han disparado especulaciones de todo tipo. Algunas fuentes cercanas a la Presidencia del Gobierno restan importancia a que no se conozca el Gobierno hasta dentro de unos días, y lo atribuyen a que todavía Sánchez tiene que encajar nombres y hablar del futuro de algunas personas que no van a seguir en el Gobierno. "Todavía no está todo cerrado, es así de sencillo. Pronto lo estará", aseguran desde el Ejecutivo para explicar el aplazamiento.

Tampoco faltan comentarios que lo atribuyen al malestar del presidente por el hecho de que Unidas Podemos haya filtrado todos los nombres de los dirigentes que van a estar en el Gobierno, cuando es una potestad que le corresponde exclusivamente a Pedro Sánchez. Con este retraso, el presidente querría demostrar que él es quien decide los miembros de su Gobierno y cuándo lo hace.

Y hasta hay lecturas de que este retraso puede estar vinculado a la situación de Catalunya, el futuro político del president de la Generalitat, Quim Torra; o un adelanto de las elecciones en esta comunidad. Además, es previsible que se conozca antes del viernes la sentencia del Tribunal Supremo sobre Oriol Junqueras.

Sea por la razón que sea, lo cierto es que el Gobierno “urgente” que necesitaba España tendrá que esperar a formarse, al menos, una semana más. Lo que sí se asegura desde el Gobierno es que el próximo viernes, día 17 de enero, sí habrá un nuevo Consejo de Ministros y ya no se darán más retrasos.