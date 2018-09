El nuevo relator de la ONU para la verdad, la justicia y la reparación visitará España la próxima semana

El nuevo relator de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabian Salvioli, visitará España la próxima semana. Salvioli impartirá el próximo martes 18 de septiembre una conferencia en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados sobre la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista y de la Guerra Civil en España en relación con las directrices que el anterior relator de la ONU, el colombiano Pablo de Greiff, entregó al Gobierno de España en 2014.

El viaje de Fabián Salvioli a España, no obstante, no se trata de una visita oficial. El experto de la ONU en materia de verdad, justicia y reparación no emitirá un informe sobre la situación actual española ni evaluará, al menos oficialmente, si el Estado español ha implementado las recomendaciones que ya hiciera su predecesor en el cargo.

Su predecesor en el cargo emitió un duro informe en el que señaló que había que "juzgar o extraditar" a los responsables de la dictadura franquista

Salvioli acude al Congreso para dar una conferencia tras la invitación formulada desde el intergrupo de Memoria Histórica de las Cortes y firmada por Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat y Compromís.

Su predecesor en el cargo, el colombiano Pablo de Greiff, que visitó España en el año 2014, emitió un duro informe en el que señalaba que el Estado tenía que "juzgar o extraditar" a los responsables de la dictadura franquista que han sido reclamados por la Justicia de Argentina en la causa que investiga los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil. Asimismo, este informe también pedía "privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía", "resignificar el Valle de los Caídos"; o la aprobación de un mecanismo o institución de carácter independiente, pero oficial, cuyo objetivo sea resolver la "excesiva fragmentación" de la memoria en España.

Valoración positiva de la Comisión de la Verdad

El pasado mes de julio Fabian Salvioli; Bernard Duhaime, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Karima Bennoune, relatora Especial en la esfera de los Derechos culturales, emitieron un comunicado conjunto en el que saludaban con buenos ojos la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica anunciada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ante el Congreso de los Diputados.

Delgado anunció, entre otras cosas, la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la creación de una Comisión de la Verdad. “Nos complace ver que las autoridades españolas decidieron dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política”, expresaron los expertos en el comunicado.



