La alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, asegura que pedirá que se archive la causa que la implica en el caso del Consejo Deportivo de la ciudad. Marín ha declarado este viernes en la Ciudad de la Justicia, y se le atribuyen un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir el delito.

La alcaldesa asegura que ha contestado a todas las preguntas que le han hecho las partes y ha defendido que siempre ha actuado dentro de la legalidad y con el asesoramiento jurídico del ayuntamiento. Del mismo modo, ha avanzado que en las próximas semanas prevé poder presentar la petición para que se archive la causa contra ella, y añadió que confía plenamente en la justicia.

Marín ha declarado durante poco más de una hora en el juzgado, de donde ha salido y se ha desplazado en coche hasta la sede de los medios de comunicación municipales de L'Hospitalet, donde ha hecho una breve intervención sin preguntas ante los medios de comunicación. "He respondido todas las preguntas que han hecho las partes", apuntó.

Marín ha añadido que siempre ha actuado "con legalidad y el asesoramiento jurídico del ayuntamiento o de las personas encargadas de esta formulación", añadió. Por todo ello ha avanzado que pedirán que se archive la causa.

"Espero poder pedir el archivo de forma rápida, y en las próximas semanas así lo haré, en el momento que esto sea posible", dijo. Por último, expresó que confía plenamente en la justicia, una vez ha contado todo lo que tenía que decir, tanto ella como el resto de personas que han declarado en los últimos días en sede judicial.

Por su parte, el abogado de Marín, Fermí Morales, aclaró que no se harían más valoraciones "por respeto" al procedimiento legal y al momento procesal, y que todavía no hay fechas para pedir el archivo de la causa porque todavía hay diligencias por practicar. Del mismo modo, sobre el volcado del contenido del teléfono móvil de la alcaldesa, al no haber aspectos relevantes no se han aportado a la causa su contenido.