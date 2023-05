Ocho diputaciones en juego en Andalucía: las claves para ganarlas

Además de los ayuntamientos, en Andalucía, donde no hay autonómicas –fueron en junio de 2022– se ponen en juego el próximo 28 de mayo ocho diputaciones provinciales, instituciones habitualmente fuera del foco, pero decisivas en lo rural. Las diputaciones apoyan a los municipios de menos de 20.000 habitantes –702 municipios en Andalucía de 785 totales, el 89%– porque les prestan servicios como, por ejemplo, extinción de incendios y administración electrónica, entre otras tareas, y también son decisivas a la hora de recaudar y gestionar los tributos. En los municipios de menos de 1.000 habitantes, que en Andalucía son 218 ayuntamientos, llevan a cabo las tareas de intervención y secretaría.

Así, el poder de las diputaciones es considerable y todos los partidos lo buscan en Andalucía. En una comunidad en la que la población se distribuye en una malla de ciudades y pueblos compactos a lo largo y ancho del territorio –414 consistorios, más de la mitad de 785 ayuntamientos– tienen entre 1.000 y 10.000 habitantes –solo 83 en 2020, según el INE, superaban los 20.000 vecinos–, las diputaciones dan servicio a millones de personas y acumulan presupuestos ingentes.

Este 2023, las ocho diputaciones acumulan presupuestos de 2.749 millones de euros. El de Sevilla es de 543 millones; el de Córdoba, de 379 millones; el de Málaga, de 374; el de Granada, de 350 millones; el de Cádiz, de 324 millones; el de Jaén, de 317 millones; el de Almería, de 255 millones, y el de Huelva, de 207 millones.

Ahora mismo, este poder está controlado mayoritariamente por el PSOE, que preside seis de ocho diputaciones –Jaén, Granada, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva–, con ayuda de la izquierda. Almería y Málaga están en manos del PP. El sistema de elección de los diputados provinciales es indirecto y depende del voto, no en la circunscripción provincial, sino en cada partido judicial –las diputaciones provinciales son una institución de raíces decimonónicas–.

El viaje del PP

El 28 de mayo, el partido de Juan Manuel Moreno Bonilla, después de su victoria por mayoría absoluta en las autonómicas, busca ampliar su poder y meter un zarpazo en zonas tradicionalmente en manos de la izquierda, en las que jamás había logrado penetrar. Lo rural ha sido hasta hoy territorio comanche para la derecha en Andalucía. Mientras en la mayoría de pueblos de la comunidad hay una iglesia y una sede del PSOE, el PP no tiene representación en 134 ayuntamientos. La mayoría, pequeños municipios, de menos de 5.000 habitantes, según los datos que aportó el partido en eldiario.es, por tanto decisivos para conformar las diputaciones. Hay 189 alcaldes y alcaldesas del PP y 459 del PSOE.

El viaje que comenzó Javier Arenas para convertir al PP en transversal, en lo territorial, quiere completarlo Moreno

El viaje que comenzó con Javier Arenas, que buscaba convertir al PP andaluz en una fuerza transversal en lo social y en lo territorial, quiere completarlo ahora Juan Manuel Moreno Bonilla. "El PP andaluz se presenta por primera vez en los 785 municipios de Andalucía", manifestó el secretario general, Antonio Repullo, hace unos meses. El presidente de la Junta obtuvo resultados históricos en las pasadas autonómicas, en lugares insólitos, como por ejemplo, Marinaleda.

Está por ver, en este escenario de caída del PSOE, si sus alcaldes aguantan. En la calle San Vicente, en el cuartel general, donde manejan los datos de los militantes, creen que sí, que ahora se vota en otra clave. Está por ver, también, el malestar que existe en numerosas comarcas por el deterioro de la sanidad, cómo se traduce en votos. Los alcaldes socialistas han tratado de canalizar este malestar en plataformas que apuntan hacia el Gobierno andaluz.

Las confluencias y caida del PSOE

Las izquierdas –y Vox en determinadas zonas de Almería y Huelva– pueden jugar un papel decisivo para la conformación de las diputaciones en el escenario actual, de fin de la hegemonía del PSOE. La ley dice así: "Se reparten, por cada partido judicial, según la fórmula D'Hondt, entre [aquellas fuerzas] que han obtenido algún concejal en cada partido judicial y según el número de votos conseguidos por cada uno de ellos. Los diputados provinciales que corresponden a cada partido político son elegidos, a nivel de partido judicial, entre y por los concejales de cada uno de ellos".

Así, las confluencias de la izquierda que ha conformado IU –la fuerza con mayor arraigo territorial, con unos 70 alcaldes y más de mil ediles en Andalucía– han respetado los partidos judiciales para que no se pierdan votos ni poder. "Hay opciones de gobierno en Sevilla. Menos opciones por no ir todos juntos en Jaén y Granada, aunque no se descarta que seamos necesarios para que el PSOE mantenga dichas diputaciones. Tampoco descarto una situación similar en Huelva", aseguran fuentes de IU. En Córdoba la previsión es conservar el cogobierno, pero la Diputación podría caer hacia la derecha ante la caída del PSOE.