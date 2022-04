Odón Elorza, el diputado del PSOE crítico con el Gobierno sobre el Sáhara: "Me dolió el cambio de voto en el Congreso"

El PSOE ha cerrado filas internamente tras el cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental que supone "una nueva etapa" en las relaciones con Marruecos. La decisión de Moncloa abrió una pequeña brecha en los socialistas durante los primeros días en un asunto de especial "sensibilidad" en la formación política. Pero pocas voces han cuestionado públicamente la decisión. Una de las personas que sí lo ha hecho con firmeza es el diputado en el Congreso Odón Elorza (San Sebastián, 1955). Además, criticó el cambio de voto a última hora efectuado por su grupo parlamentario en una proposición no de ley presentada el 7 de abril por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.

Elorza comenzó pronunciándose en redes sociales tras conocerse la carta enviada por Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI. "La razón de Estado no repara en sentimientos, emociones o lealtades. !Qué triste¡ Recuerdo siempre aquellas noches mágicas de sueños y amistad, con un cielo lleno de estrellas sobre los campamentos saharauis. Me duele el abandono de una causa justa. Ante el pragmatismo político y la geoestrategia, siempre pensé que los Socialistas podíamos abrazar causas justas. Aunque otros las consideren inútiles por perdidas", escribió en Twitter.

El ex alcalde de San Sebastián ha publicado varios artículos defendiendo sus posiciones durante estos días. Ha sido prácticamente el único que lo ha hecho. La presidenta de Illes Balears, Francina Armengol, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, han mostrado mensajes de apoyo expreso al pueblo saharaui y algunos diputados baleares asistieron a una concentración convocada en solidaridad con la causa. Pero poco más.

"Hay un problema generacional en el partido", argumenta Elorza en conversación con Público para explicar la escasez de testimonios públicos desde su partido respecto a la causa saharaui. "Mucha gente socialista vivió de cerca los acontecimientos de la Marcha Verde, las visitas a los campamentos de Tinduf y las políticas de solidaridad como la acogida de niños. Toda aquella gente que ocupaba responsabilidades en el partido y los ayuntamientos es ahora gente que ha ido pasando a un segundo, tercer o cuarto plano. Aquellas vivencias personales que marcaron mucho a varias generaciones, con emociones y compromisos con una causa que veíamos muy justa entonces. Toda aquella gente no está en primera fila", señala.

"Hay un problema generacional en el partido", argumenta Elorza

El socialista vasco no esconde tampoco que una gran parte de la sociedad española ve este asunto con mucha distancia. "No lo han vivenciado personalmente y por tanto, más allá de que los partidos presenten una posición crítica con Sánchez, no está presente en la sociedad", afirma. En este sentido recuerda el "cinismo" del PP con la causa saharaui y su posicionamiento de los últimos días. "El contexto político está dominado con otras incertidumbres, la pandemia, la guerra, el empleo. Este asunto a nivel de sociedad tiene mucho menos eco que lo ha que tenido en el parlamento y en medios", añade Elorza.

Perdón a los saharauis

Para el diputado socialista, el Gobierno cometió un error en las formas para explicar la nueva estrategia, ya que la postura sobre el Sáhara debería ser una cuestión de Estado. Elorza tiene experiencia rompiendo la disciplina de voto dentro de su grupo parlamentario. Lo hizo al no votar a favor de los nombramientos para renovar el Tribunal Constitucional (TC) por la presencia de Enrique Arnaldo. Fue expedientado por ello.

Sí votó con su grupo el pasado 7 de abril en la mencionada PNL de apoyo al Sáhara presentada por los socios habituales de Gobierno. Lo hizo, "contra sus convicciones" y pidiendo perdón a los saharauis. "El Reglamento del Congreso no protege la libertad de un diputado para votar en conciencia en ciertos casos sin recibir por ello sanción o expediente. Y tampoco quería yo abrir, precisamente el día de hoy, una fisura en el apoyo al Presidente Sanchez. Pido perdón a los saharauis", señaló aquel día.

"A mí tampoco me gusta ser una especie de Pepito Grillo o un disidente, es lo que algunos quisieran. Pero me dolió el cambio de voto y lo que no entiendo es que al Parlamento no se den las debidas explicaciones. Si el día anterior has dicho que vas a votar a favor y luego hay un cambio de criterio, supongo que será sólido y lo que corresponde es explicarlo en el Parlamento", señala. Elorza decidió seguir la disciplina de voto, "haciendo de tripas corazón pero intentando explicarlo". "El parlamento merece un poco respeto y se debía haber conocido el cambio de posición", añade al respecto.

"Tengo la impresión de que por parte del PSOE no va a haber vuelta atrás, y ya lo lamento", añade sobre la posición de su partido. Considera que las resoluciones de la ONU hay que leerlas "con detalle" y espera que el enviado especial Staffan De Mistura sepa proponer una solución entre las partes que satisfaga los intereses de la causa saharaui. "Es difícil creer en la iniciativa de una autonomía para el Sáhara Occidental y en una amnistía general, cuando Marruecos no ha ofrecido garantías políticas de cumplimiento", considera Elorza.

"Las cosas, si las has vivido, dejan huella", considera el diputado socialista. En su caso, desde la Alcaldía de San Sebastián durante 20 años. "Lo viví de cerca, ejercí esa historia en primera persona", afirma. Y se lamenta de forma amarga: "Las convicciones pintan cada vez menos, la geopolítica y la realpolitik lo mueven todo".