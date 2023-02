Odón Elorza: "Lo que a algunos les puede parecer una deslealtad a mí me parece que es actuar con los valores del PSOE"

"Estoy muy bien". Así responde el exdiputado del PSOE Odón Elorza a la pregunta sobre cómo está días después de anunciar que renunciaba a su acta como diputado en el Congreso. En conversación con Público, aclara que no ha dejado el partido, sino que solo ha renunciado al cargo que ostentaba. "Es una cosa diferente". El exalcalde San Sebastián ha tenido discrepancias conocidas con su grupo parlamentario y ya no se sentía "útil" en sus funciones.

"Lo venía pensando desde hacía ya un tiempo. Después del último verano se mantenían algunas discrepancias y mi papel en el grupo parlamentario como portavoz de la Comisión Constitucional no tenía ningún juego ni utilidad. Definitivamente, decidí dar un paso a un lado y renunciar al cargo después de estos diez años de ser diputado por Gipuzkoa", explica.

Para Elorza, "un diputado tiene que sentirse útil al realizar la labor para que se le supone que está preparado". En su caso dice que lleva dos años en los que no ha conseguido que la dirección del grupo parlamentario socialista (y entiende que también Moncloa) acepten ninguna de las iniciativas o preguntas formuladas sobre diferentes temas. "Seguramente he perdido su confianza [la del grupo] desde hace tiempo después de algunas votaciones que realicé en conciencia", afirma.

El exdiputado rechazó, por tanto, estar limitado a solo sentarse en el Pleno durante largas horas, "aplaudir permanentemente como corresponde y votar con total disciplina sin debates previos". "Yo soy socialista, sigo en el PSOE y seguiré apoyando a este Gobierno, especialmente en lo que se refiere a sus políticas sociales, económicas o fiscales. Pero como diputado, por razones de coherencia y dignidad personal, no puedo seguir", argumenta.

Reconoce Elorza la "incomodidad" y "tristeza" que tenía con esta situación a nivel personal y político. "Es un gesto ético renunciar porque así no caigo en la tentación de ser desleal y soy coherente con mis convicciones. Es un acto de lealtad derivado de algo que no abunda: el ejercicio de la ética política", explica.

Sáhara Occidental y Gobierno de coalición

Entre los temas recientes con los que Elorza se ha mostrado contrario a las directrices de su partido destaca sobremanera la cuestión del Sáhara Occidental. El exdiputado criticó el cambio de posición de Pedro Sánchez al avalar la autonomía que propone Marruecos para solucionar el conflicto.

"Seguramente es un tema que no tiene mucha relevancia para lo que está viviendo la población en España y otros países, dada la situación de crisis, con la guerra o la inflación. Pero la trayectoria de una persona y la identidad de un partido se va construyendo en base a posicionamientos que pueden parecer simbólicos, pero que tienen un trasfondo político", señala Elorza.

Para él, hay que hacer "un ejercicio de responsabilidad con la historia y la memoria" de lo que ha significado para España el Sáhara. "Como potencia administradora y descolonizadora teníamos una responsabilidad que hemos ido incumpliendo desde hace ya años hasta llegar a esta situación que me parece absolutamente errónea en el fondo y la forma", indica.

Recuerda en este sentido como decidió "tragar" con una votación realizada en el Congreso el pasado mes de abril a una proposición presentada por Unidas Podemos y otros grupos. La iniciativa perseguía que la Cámara Baja ratificara su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en esa región ocupada por Marruecos.

"En el grupo nos habían explicado dos días antes que, con cierta discrepancia, íbamos a votar a favor. Al final, por orden de Moncloa se cambió la votación sin darnos ninguna explicación el mismo día de la votación. Dudé si seguir la disciplina o votar en conciencia una vez más. Tragué porque no quería provocar más distancia", afirma. Elorza pidió públicamente perdón a los saharauis en aquella ocasión.

Él fue uno de los, pocos, firmes defensores de un pacto con Unidas Podemos ya tras las elecciones de abril de 2019. "Se perdió una oportunidad y las elecciones no deberían haberse repetido porque al final al día siguiente de los comicios de noviembre estaba el pacto hecho con todo lo que se había dicho. Yo había defendido en abril eso y evitar una repetición que lo que supuso fue un incremento en los escaños de Vox y una bajada de UP".

Como es obvio, Elorza no es ajeno a la actualidad política. Ve con preocupación la disputa en la coalición por la reforma de la ley del solo sí sí. "Es una situación impresentable. La ciudadanía progresista no entiende esta bronca. No pueden trascender de esta manera a la opinión pública estas descalificaciones. La gente está atónita con que nos estamos autosuicidando. Tenía que haberse solucionado en el marco del Consejo de Ministros y habiendo insistido en que había que hacer una reforma pactada entre las partes", reflexiona. Advierte que la situación perjudica a ambos partidos y puede tener efectos negativos a nivel electoral.

Nulo diálogo con Sánchez y balance de su última etapa

El político vasco fue uno de los apoyos principales de Sánchez en las primarias que ganó en 2017. De hecho fue uno de los primeros en participar en las asambleas de base que luego desembocarían en la candidatura del actual presidente. La relación, desde luego, ha cambiado mucho desde entonces. "No he hablado con él desde que tuvimos una diferencia en una ejecutiva federal en enero de 2020. Tuvimos una diferencia en un debate. Yo me siento obligado a participar en las ejecutivas porque si las hay son para debatir, opinar y plantear propuestas de modo constructivo. Estas cosas no se ven bien", revela.

¿De qué es lo que más orgulloso se siente Elorza en su última etapa política? Por un lado, responde, de "haber tenido la condición clara y la fuerza de haber votado en conciencia en situaciones delicadas" y que le han traído "dificultades". Pone como ejemplo su abstención en 2014 en un asunto sobre la abdicación del rey Juan Carlos I, el voto en contra a la investidura de Mariano Rajoy en su momento o el rechazo a Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional. "Son cosas que a algunos le pueden parecer una deslealtad; a mí me parece que era actuar con los principios y valores del PSOE. Me siento satisfecho y hasta orgulloso. Luego ha pasado lo que ha pasado, qué le voy a hacer", destaca.

También añade Elorza en su contestación haber trabajado en multitud de documentos sobre regeneración democrática, lucha contra la corrupción y cuestiones para mejorar la transparencia. Todos están disponibles en su página web personal. "Casi ninguno de ellos ha llegado a debatirse en el Congreso pero me voy con la satisfacción de haber cumplido con mi deber y haber respondido a los compromisos que adquirí con el electorado de Gipuzkoa cuando accedí por vez primer a ser diputado", afirma.

¿Y ahora qué? "Quiero hacer cosas, pero fuera de la actividad política desde un cargo público, quiero seguir opinando sobre política o trabajar en temas de ciudad en San Sebastián", destaca en el plano político. En lo personal, al tener más tiempo libre, ha vuelto a la cocina. "Como buen donostiarra soy muy gastronómico", afirma.

También tiene ese tiempo para otra de sus pasiones: el ajedrez. En su caso, dice disfrutar jugando contra una computadora. "Te aporta una serie de conocimientos y cualidades, te ayuda a conocerte a ti mismo. Y si es contra una computadora es más interesante porque no ves la cara del contrincante y no ves el cabreo, porque una computadora no se equivoca", concluye.