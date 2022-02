La candidatura para la nueva junta directiva encabezada por el filósofo Xavier Antich ha sido ratificada por más de 21.000 socios de Òmnium Cultural en la asamblea general celebrada este sábado. Antich ha tomado el relevo de Jordi Cuixart, que la ha presidido durante casi siete años, cuatro de ellos en prisión, y ha anunciado que tienen por delante el objetivo de "seguir creciendo" y llegar a ser una entidad con un millón de socios: "Lo necesitamos para vertebrar la sociedad civil".

"La represión no ha podido con Òmnium, ni encerrando a su presidente cuatro años en prisión", ha afirmado Antich

Actualmente, Òmnium Cultural es la entidad que cuenta con más socios de Europa, que ya superan los 190.000. "La represión no ha podido con Òmnium, ni encerrando a su presidente cuatro años en prisión", ha afirmado Antich en el discurso tras el anuncio de que la candidatura había sido ratificada con más de 21.000 votos. "Aquí estamos, más fuertes que nunca, y con la esperanza intacta", remachó.

Para la nueva junta directiva, Antich se ha rodeado de personalidades conocidas del mundo político y cultural catalán. La vicepresidencia estará ocupada por la periodista Mònica Terribas y la portavoz de Òmnium en la plataforma Somescola Marina Gay. La abogada Marina Gallés es la nueva secretaria de la entidad, acompañada por la también abogada y directora de servicios del Departamento de Cultura Marta Garsaball como tesorera.

Como vocales, más caras conocidas, como el exconseller Joaquim Forn, el periodista y activista David Fernàndez, la periodista Natalia Touzon, la socióloga y activista Iolanda Fresnillo, la bióloga Nuria Basi, el doctor en Filosofía Àngel Castiñeira, el economista Gerard Pijoan, el historiador Lluís Duran, el abogado y politólogo Dídac Amat y el también politólogo Marc Sanjaume.

El legado de Cuixart

El acto ha contado con un hilo conductor alrededor del 1-O y el legado de Cuixart, a quien Antich ha agradecido el trabajo hecho -también ha mencionado a los expresidentes de la entidad Jordi Porta y Muriel Casals. Antich ha definido la etapa de Cuixart como "el Òmnium de las luchas compartidas, del 1-O, de la firmeza contra el Supremo y de los 190.000 socios".

La defensa de la lengua y la cultura catalanas, en el centro

Durante su discurso, Antich ha destacado que se marcan objetivos ambiciosos en esta nueva etapa: "No hemos venido aquí a pasar el rato". El contexto actual pone un "reto como país gigante", que es "ejercitar plenamente el derecho a la autodeterminación para culminar la independencia", ha dicho. Por eso, la entidad buscará ampliar su base social y se remangará para que así sea: "Hemos venido a ganar".

Antich ha señalado la lucha por la lengua y la cultura catalanas como dos de los pilares de Òmnium, que proseguirá con su labor al frente de la entidad: "La lengua catalana es punto de encuentro, no de confrontación. Tiene en contra a un Estado hostil que quiere minimizarla hasta convertirla en irrelevante, y no vamos a permitirlo", ha afirmado.

El recuerdo por los exiliados y los más de 4.000 independentistas represaliados por el Estado también ha estado presente durante el acto y en el discurso del nuevo presidente, quien ha manifestado "orgullo" por todos ellos. "Vivimos en una democracia anómala. En el Estado se violan sistemáticamente los derechos fundamentales". Por otra parte, ha enviado un "abrazo inmenso" a la comunidad ucraniana en Catalunya: "Volvemos a gritar 'no a la guerra', por principio y por convicción".

El acto ha sido emotivo, con referencias constantes al 1-O y a los afectados por la cárcel y el exilio a través de diferentes vídeos. La junta saliente se ha despedido con un discurso de Cuixart en el que ha dejado claro que no tiran la toalla: "Hoy pasamos el testimonio. Queremos ser útiles en Catalunya y los Países Catalanes. Queremos ser útiles a su sociedad. Que quede claro: no nos rendimos, no estamos cansados. Estamos más determinados que nunca y por eso pasamos el relevo a una nueva Junta".