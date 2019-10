El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha cargado este martes contra la "ideología" de género por dejar la biología "en lo irrelevante". "Los hombres somos hombres y las mujeres son mujeres. Tenemos los mismos derechos, pero tenemos diferencias biológicas", ha aseverado el exmandatario popular durante la presentación en Santiago de una conferencia de la plataforma One of Us.

El político vasco ha alertado de que la "crisis" atraviesa Europa no radica en motivos "políticos, económicos o institucionales" sino que se trata de "una crisis de valores, de la verdad". "Es una crisis de la persona, de la naturaleza humana no diagnosticada que nos lleva a una situación caracterizada por el extremo desorden".

Así se ha pronunciado Mayor Oreja durante la rueda de prensa en la que ha presentado la conferencia que reunirá en Santiago de Compostela a un grupo de "pensadores y filósofos" europeos en torno a la plataforma One of Us, surgida de un movimiento "en defensa de la vida" y que tiene como objetivos reivindicar "la dignidad de la persona" y valores como la "protección" de la familia entendida como el matrimonio entre hombre y mujer.

Para Mayor Oreja, las "crisis" que atraviesan diferentes países europeos tienen "una misma raíz" que no está relacionada con el auge de "la extrema derecha o de la extrema izquierda", sino que éstas son fruto del "extremo desorden" que, para el exmandatario popular, caracteriza a una Europa "que ha perdido el alma".

"Crisis de la verdad"

En este sentido, cree que "la moda dominante que lo invade todo" impide "que se hable" de determinados temas y, por consiguiente, lastra el desarrollo de "la condición humana". "La crisis más importante es la crisis de la verdad, huimos de la verdad como de la peste", ha aseverado Mayor Oreja, que ha empleado el fin de ETA como "ejemplo" de lo que, para él, es "la resignifiación del valor de la verdad".

"Cuando se dice que 'hemos derrotado a ETA'. No, con ETA se negoció. Hay una prevalencia de la mentira sobre la verdad", ha indicado Mayor Oreja, candidato a Lehendakari en varias ocasiones durante los últimos 40 años.

También se ha detenido en la "distorsión de la naturaleza" que, a su juicio, se produce con otro de los asuntos "dominantes" en la política actual: la "ideología" de género.

"Cuando decimos que la ideología de género es un elemento esencial en la sociedad del futuro estamos diciendo que la biología es irrelevante. Estamos diciendo que uno puede ser un hombre siendo una mujer, o una mujer siendo un hombre. Estamos diciendo que uno puede ser lo que quiere cuando quiere. Y eso va contra la ciencia", ha subrayado para, a continuación, apostillar que "hoy en día defender lo más obvio es lo más difícil".

Así las cosas, la plataforma promovida por Mayor Oreja ha elegido Santiago para su primer gran cita después de la convención celebrada en París en la que dieron luz verde a un manifiesto que, entre otras cuestiones, apela a la "recuperación de la moral" en Europa.

Según Mayor Oreja, la elección de la capital gallega se debe a su condición de "símbolo de lo que son las raíces de Europa", por lo que, además de celebrar en Compostela esta conferencia, One of Us también planea crear un observatorio en la ciudad gallega.

El exmandatario conservador estuvo acompañado en la presentación por el profesor Agustín Dosil, que ha reivindicado que One of Us es "movimiento prepolítico" que pretende "recuperar" la perspectiva "científica" para una sociedad europea "que ha perdido el norte".