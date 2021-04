La ONU investiga el internamiento de un menor en el CIE de Algeciras

El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha iniciado una investigación sobre la situación de un menor argelino que estuvo encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras –donde solo puede haber mayores de edad– y ha solicitado al Gobierno de España que no lo devuelva a Argelia hasta que pueda estudiar bien el asunto.

El Comité estudia una queja presentada por Algeciras Acoge, federada a Andalucía Acoge, en la que se le informaba de que un menor de edad había sido internado en el CIE. En una misiva enviada a la ONG, el Comité informa de que ha pedido toda la información sobre el fondo del asunto, es decir, sobe el internamiento de menores, al Gobierno de España.

La Coordinadora CIEs NO en Cádiz, denunció hace un mes que, desde el pasado 19 de febrero, permanecían internados en el CIE de Algeciras dos jóvenes que contaban con documentación o pruebas acreditativas de su minoría de edad, y que deberían estar a disposición del centro de protección de menores correspondiente, anunciando el inicio de acciones legales.

Según Acoge, la Fiscalía de Menores de Algeciras reconoció después, mediante un decreto fechado en 18 de marzo, la minoría de edad de uno de los menores internos en el CIE, ordenando su libertad y puesta a cargo del centro de protección de menores. El Ministerio Público no se pronunció respecto al otro menor, "pese a que el mismo contaba con partida de nacimiento original acreditativa de su edad", según la ONG.

Tras conocer la decisión del Comité Andalucía Acoge lamentó haber tenido que recurrir a instancias internacionales ante "la falta de respuesta del Gobierno español" y consideró que la ONU "vuelve a poner en evidencia el protocolo establecido en España para la determinación de la edad de posibles menores, así como su desprotección, al no aplicarse las medidas adecuadas y la vulneración de diversos preceptos de la Convención de Derechos del Niño". En este sentido, asegura la ONG, constan al menos 16 decisiones contra España desde el año 2019.

Internamiento

Algeciras Acoge afirma en un comunicado que "la normativa nacional e internacional establecen que, mientras dure el procedimiento de determinación de la edad los presuntos menores, deben esperar el resultado bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores. Sin embargo, en el caso de este menor, se ha mantenido su internamiento en el CIE en situación de aislamiento, en un recurso únicamente válido para personas mayores de edad".

La ONG remacha que "no se ha procedido al nombramiento de representante legal para acompañar al menor en el procedimiento de determinación de la edad, no se ha realizado valoración psicológica por especialistas, no se han respetado los márgenes de error en las pruebas radiológicas realizadas, y se ha sometido a los menores a un reconocimiento médico mediante desnudo integral por parte del médico forense y sin asistencia de intérprete, práctica desaconsejada por el Comité de Derechos del Niño".