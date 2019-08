El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha calificado de "indignante" que se le incluya en la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción Podemos e IU este miércoles contra 28 responsables de la Operación Chamartín por malversación al vender terrenos a mitad de precio, porque "no ha participado en el proyecto". "Mi intervención han sido solo declaraciones políticas en favor de un proyecto que defendía la alcaldesa anterior", ha apuntado.

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, Ábalos ha señalado que se toma esta denuncia con "mucha tranquilidad" y con "indignación", ya que asegura que se trata de un "gesto de hipocresía tremendo" del que se ha enterado "por la prensa".

"Yo en este caso tengo que ver porque soy el titular de Fomento, pero yo no he participado en ningún órgano donde se haya resuelto nada al respecto, ni he autorizado ni firmado nada", ha indicado, a lo que ha añadido que él se encontró con un proyecto reformulado por la gestión de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Así, ha indicado que Carmena le pidió su apoyo para poder sacar adelante el proyecto y que él se lo dio "políticamente" porque "confía y confiaba en ella".

Aparecen demandados ocho ministros de Fomento

En la denuncia, aparecen como demandados ocho ministros de Fomento: Josep Borrell, Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos.

También figura dos presidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, y dos alcaldes de la capital Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado lunes por unanimidad la que es su mayor operación urbanística, Madrid Nuevo Norte, un proyecto conocido popularmente como Operación Chamartín y que ha estado bloqueado durante 26 años.

Ábalos afirma que el PSOE no quiere repetir elecciones

En la misma entrevista en Cadena Ser el ministro ha negado que el PSOE esté pensando en un escenario de repetición electoral y ha tachado de "películas" las especulaciones sobre el interés socialista en unos nuevos comicios.

"Hay mucha pasión por las películas y mucha recreación, parece que la realidad sea demasiado vulgar para escribir sobre ella", ha asegurado, expresando su sorpresa con que se hable de un supuesto interés de Ferraz por nuevos comicios.